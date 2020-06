Voorbereiding op coronatesten door GGD’s lag maand stil

Het uitgebreide testen en bron- en contactonderzoeken, bedoeld om nieuwe uitbraken van corona tegen te gaan, heeft bijna een maand vertraging opgelopen door misverstanden tussen GGD’s, ministerie van volksgezondheid en RIVM. Die misverstanden gingen over de informatie die GGD’s nodig hadden om zich voor te bereiden op grootschalige bron- en contactopsporing. Dit blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor De Groene Amsterdammer.

Om plannen te maken, moesten de gemeentelijke diensten weten wat de richtlijnen zijn, of zij bijvoorbeeld mensen via telefoon of email moesten benaderen. Ook belangrijk: wie gaat het betalen? Zolang daar geen zekerheid over was, deden de GGD’s niets. Hun financiële positie is toch al zorgelijk. Het RIVM zegt dat het niet wist dat zijn informatie zo belangrijk was voor de GGD’s. Het ministerie van volksgezondheid stelt dat er intensief wordt overlegd met de diensten. Maar dat werd vanuit de GGD’s toch anders ervaren, blijkt uit de gesprekken die Investico voerde.

Een voorbeeld van een misverstand is de persconferentie van 7 april, toen minister Hugo de Jonge tot verrassing van de GGD’s over de app sprak om contactonderzoek makkelijker te maken. Een dag daarvoor kregen de GGD’s te horen dat zij meer mensen moesten werven voor uitgebreid bron- en contactonderzoek. Maar richtlijnen ontbraken. Pas een maand later, op 6 mei, kregen de diensten meer duidelijkheid over de richtlijnen. Terwijl zij vier weken later, op 1 juni klaar moesten zijn voor testen en traceren. Dat is te snel, vonden de GGD’s. Dat blijkt ook uit de opstartproblemen, zoals bij het doorbellen van de testuitslag, iets wat te lang duurt. De diensten hebben nog geprobeerd uitstel te krijgen, maar de minister weigerde.

