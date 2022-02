Voor half miljoen Nederlanders wacht een zwart kruis in de corona-app

Wie negen maanden geleden voor het laatst is gevaccineerd en dus geen booster heeft gehaald, verliest dinsdag het groene vinkje in het coronatoegangsbewijs. Tenzij hij of zij negatief test of een herstelbewijs heeft.

Minister van volksgezondheid Ernst Kuipers schat dat bij ongeveer 500.000 Nederlanders voortaan een zwart kruis in een rood scherm verschijnt als hun coronapas langs de scanner gaat. Dat kan de groep overkomen die begin mei een tweede dosis Pfizer of Moderna kreeg en zich niet heeft gemeld voor een booster.

Dat zijn de Nederlanders die grofweg voor 1950 zijn geboren, plus jongere bewoners van verpleeghuizen en andere instellingen, zorgpersoneel en kwetsbaren tussen de 18 en 60 jaar. Over het algemeen geldt: hoe jonger, des te minder animo voor de booster. In de groep met geboortejaar 1941 tot en met 1945 heeft 16 procent geen volledige vaccinatie. Zij verliezen dus hun groene vinkje, tenzij hersteld of een negatieve test. In de groep 1956 tot en met 1960 heeft een kwart geen volledige vaccinatie, bij de Nederlanders met geboortejaar 1976 tot en met 1980 is nog maar de helft volledig gevaccineerd. De groep van een half miljoen zal dus snel groter worden.

Afnemende werking

Waarom verloopt de coronapas na negen maanden? Dat is een Europese regel. Een wetenschappelijke onderbouwing voor een exacte geldigheidstermijn is niet te geven, schrijft Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. “Maar hoe langer de primaire vaccinatieserie geleden is, hoe lager de effectiviteit van de vaccins tegen infectie en besmettelijkheid.” Dat komt door de afnemende werking van het vaccin tegen infectie en besmettelijkheid. Tegen ziekenhuisopname blijven de vaccins wel goed werken.

De theorie achter de coronapas is dat het de druk op de zorg vermindert. Door alleen mensen in groepen bij elkaar te laten komen als zij zijn genezen, gevaccineerd (2G) en negatief zijn getest (3G) verspreidt het virus zich minder onder ongevaccineerden. Juist die groep heeft een grotere kans op zowel een infectie als ziekenhuisopname.

Omikron verandert alles

Door omikron staat die theorie onder druk. Ook gevaccineerden raken besmet omdat omikron opgebouwde immuniteit beter ontloopt dan voorgaande varianten. Daarom ook dat het herstelbewijs na een positieve test nog maar 180 dagen geldig is in plaats van 365 dagen. Maar omikron zorgt voor zoveel herbesmettingen, ook binnen die 180 dagen, dat het nut van deze grens ter discussie staat.

Toch schrijft Kuipers dat de aangescherpte eisen voor de coronapas een groter effect hebben op de verspreiding van het virus. Als gebruik van de toegangsbewijzen niet langer proportioneel wordt geacht, stopt het kabinet met de coronapas, schrijft Kuipers.

Principieel tegen

Om die vraag te beantwoorden, moet wel duidelijk zijn hoe groot dat ‘grotere effect’ is waar Kuipers over spreekt. Voor de 600.000 ondertekenaars van de petitie tegen de coronapas maakt dat niets uit. Zij zijn principieel tegen de coronapas.

Maar de kritiek is breder dan principiële bezwaren. Wetenschappers stellen dat de effectiviteit op dit moment zeer beperkt is. Zij verwijzen onder meer naar het onderzoek van de TU Delft waaruit blijkt dat 3G het reproductiegetal met 5,4 procent doet dalen. Dat is dan nog optimistisch gerekend. Want hoe meer het virus rondgaat, des te minder nut heeft de coronapas die eigenlijk vooral is bedoeld om verspreiding bij lage aantallen te stabiliseren. Die situatie heeft Nederland nog niet bereikt.

Lees ook:

Brede steun voor petitie zet bestaansrecht coronapas flink onder druk

Honderdduizenden Nederlanders sluiten zich aan bij de oproep om het coronabewijs af te schaffen. Betekent dit het einde van de pas?