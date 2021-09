Voltijd zorgpersoneel minder vaak ziek dan deeltijd

Zorgpersoneel dat in deeltijd werkt, is vaker ziek dan personeel dat 36 uur of meer werkt. Die conclusie, afkomstig uit een onderzoek dat dinsdag wordt gepresenteerd, kan belangrijk zijn om het personeelstekort in de zorg tegen te gaan. Een van de oplossingen voor dat tekort is namelijk: laat deeltijders langer werken. Liever niet, zeggen veel werkgevers, want dan stijgt het ziekteverzuim. Nu blijkt het omgekeerde juist het geval, laat de studie onder ruim een half miljoen zorgmedewerkers zien.

De cijfers komen van verzuimbedrijf in de zorg Vernet, onderdeel van pensioenuitvoerder PGGM, en van de stichting Het Potentieel Pakken (HPP), dat probeert oplossingen te vinden voor de personeelstekorten in de zorg. Het grootst is het verzuim bij personeel met een contract van 18 tot 21,6 uur. Daar gaat 8,4 procent van de werktijd verloren aan ziekmeldingen. Bij personeel dat in voltijd werkt, is dat percentage 4,9. Het ziekteverzuim bij deze groep is dus 70 procent lager dan bij de deeltijdwerkers met een baan van 18 tot 21,6 uur.

Meer stress

Een mogelijke reden kan volgens de onderzoekers zijn dat deeltijders te maken hebben met meer stress. Voor personeel dat in kleine contracten werkt, telt elke minuut. Zij moeten efficiënter werken dan voltijders die ook even kunnen ontspannen met een bakje koffie. Werken in kleine contracten betekent ook vaak werken in de ochtend en in de avond, met de middag vrij. Dat zorgt voor een zware belasting, en meer kans op uitval.

Die gebroken diensten is een kwestie in de zorg. “‘s Morgens mensen op weg helpen, en ‘s avonds opnieuw zorg verlenen. Dat is onaantrekkelijk”, zegt directeur-bestuurder Jelle Boonstra van Regioplus, een samenwerkingsverband van dertien regionale werkgeversorganisaties in de zorg. “Een oplossing kan zijn om de thuiszorg en zorg in de instelling te combineren. Zodat je in de wijk begint in de thuiszorg en dan naar een instelling gaat en daar de rest van je contract doet. Dat vraagt een nieuwe vorm van werkgeverschap en omdenken.”

Dat omdenken zullen werkgevers op basis van de nieuwe data ook kunnen doen met de veronderstelde relatie tussen de duur van een contract en het ziekteverzuim. Die is precies omgekeerd aan wat zij dachten. Dat komt niet alleen door de gebroken diensten. De onderzoekers dragen meer mogelijke redenen aan.

Deeltijdklem

De deeltijdklem is er een. De deeltijdwerkers (vaak vrouwen) nemen thuis ook een groot deel van de taken op zich, omdat ze toch weinig werken. Daar komt bij dat kleine contracten tot lage inkomsten leidt en dus voor financiële problemen kan zorgen. Ook dat veroorzaakt stress en hoger ziekteverzuim.

Wieteke Graven, oprichter van Het Potentieel Pakken, denkt dat de uitkomsten van het onderzoek ‘de tongen wel los zullen maken’. “We moeten af van de vanzelfsprekendheid om vanwege verzuim geen grotere contracten te geven.”

Deeltijdcultuur

“Op zich is er niks mis met deeltijd”, zegt Graven. “Maar deeltijd en kleine banen in de zorg zijn een soort norm in de sector geworden, zowel bij werkgevers als werknemers. Dus heeft de helft van de zorgmedewerkers een contract van 25 uur of minder.”

Het is inderdaad een cultuur in de zorg, zegt Boonstra. Uitbreiding van contracturen zou volgens hem vaker moeten terugkeren in gesprekken tussen werkgever en werknemer.

Dat er ‘iets interessants’ aan de hand is met de relatie ziekteverzuim en de omvang van het contract, ziet Boonstra ook in de CBS-cijfers, die wat minder fijnmazig zijn dan de gegevens van Vernet en HPP. Ook bij het CBS zijn de voltijders het minst ziek. Boonstra vraagt zich af of dat komt doordat onder de voltijdsmedewerkers relatief meer personeel zit met bijvoorbeeld een kantoorbaan, en dus geen zorg verleent. Dat kan volgens Graven een rol spelen, maar doet niets af aan de relatie tussen ziekte en contractduur. “Ook tussen bijvoorbeeld contracten van 18 tot 21 uur en contracten van 25 tot 28 uur zit al een procent verschil.” En in die categorieën komen nauwelijks kantoormedewerkers voor.

