Volgens het tuchtcollege ging er heel veel fout bij de dood van baby Luna

Een kinderarts van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft bij de geboorte van baby Luna ‘ernstig verwijtbaar gehandeld’. Daarom heeft het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven haar donderdag een voorwaardelijke schorsing opgelegd van een jaar. Drie gynaecologen kregen van het tuchtcollege een waarschuwing.

Baby Luna stierf in 2014 toen ze tien dagen oud was. Het college oordeelt dat de kinderarts ‘zeer grote fouten’ heeft gemaakt. Zo was er sprake van een ondeugdelijke en chaotische dossiervoering. Daardoor was het onmogelijk de gezondheidssituatie van Luna goed te controleren. De kinderarts heeft daarnaast ‘zorgwekkende waarnemingen door de verpleegkundigen’ genegeerd, niet goed gereageerd op laboratoriumuitslagen en alarmsignalen van de baby gemist. Ook heeft de kinderarts tijdens de dag van de bevalling de ouders onvoldoende geïnformeerd over de gezondheid van hun dochtertje, schrijft het college.

Volgens de ouders van Luna, Marloes Schuiling en Chris Macauley uit Vught, had hun dochter nog geleefd als er goed was ingegrepen door de artsen. Al tijdens de zwangerschap voelen zij dat er iets mis is. Marloes houdt veel vocht vast en heeft last van bloedingen. Zij voelen zich niet gehoord door de artsen, ook niet als zij na 39 weken om een keizersnede vragen.

Alsnog een keizersnede

De keizersnede komt een week later alsnog. Na de geboorte is al snel duidelijk dat het niet goed gaat met Luna. Ze wordt direct gereanimeerd. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgen Marloes en Chris niet te horen wat hun dochter mankeert. Omdat de gezondheid van Luna al snel sterk achteruit gaat, wordt de baby opgenomen in het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Daar horen de ouders wel dat het goed mis is. Door zuurstofgebrek bij de geboorte sterven haar hersenen af. Na tien dagen overlijdt ze.

De manier waarop het Jeroen Bosch vervolgens omgaat met de dood van hun dochter, steekt de ouders. Zo blijkt dat het ziekenhuis bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg de dood van Luna niet als calamiteit heeft aangemeld. Er is geen openheid over de fouten, stellen de ouders. Daarom kunnen fouten opnieuw worden gemaakt. Om dat te voorkomen, starten zij de actie Luna’s stem.

Ook dienen zij een klaagschrift in tegen tien artsen die voor het tuchtcollege moeten verschijnen. Dat college stelt nu dus vast dat vier van de tien artsen niet goed hebben gehandeld. Volgens het college valt vijf andere gynaecologen en een anesthesioloog, waar ook klachten over waren ingediend, niets te verwijten. Alle artsen hebben de klachten weersproken en zijn van mening dat ze volgens de professionele normen hebben gehandeld.

Lees ook:

Meer meldingen van fouten, maar gaat het echt vaker mis in ziekenhuizen?

Elke maand sterven 20 patiënten in het ziekenhuis door verkeerde medicatie, onhygiënisch handelen of een verkeerde diagnose. Daarnaast zijn er elke maand ook nog eens ruim 30 patiënten die (soms blijvende) gezondheidsschade oplopen door menselijke fouten. Dat zijn er meer dan in voorgaande jaren.