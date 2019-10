Vijfhonderd banen geschrapt in drie ziekenhuizen: ‘Dit gaat levens kosten’

Terwijl ze een trekje van haar sigaret neemt, zegt Rachel Padding (19): “Hier stopt het dus voor mij, denk ik.” Ze blaast uit en werpt een blik door het glas van de rookruimte, naar ziekenhuis Bethesda, waar ze pas net werkt voor de roomservice. Ondanks de stromende regen heeft het ziekenhuis haar vrolijk gestreepte zonneschermen uithangen.

Samen met haar moeder Wanda Taling (45), die al 25 jaar voor het ziekenhuis werkt, ook bij de roomservice én als afdelingssecretaresse, blaast Padding stoom af in de kleine, glazen ruimte waar het water uit de hemel in stromen vanaf loopt. De twee hebben net gehoord dat Treant Zorggroep vijfhonderd banen schrapt.

“Het is gewoon triest, er blijft weinig meer over van dit ziekenhuis”, zegt Taling die het ziekenhuis de afgelopen kwarteeuw steeds iets slanker zag worden. De 500 banen worden over de gehele breedte van de drie ziekenhuizen van Treant Zorggroep geschrapt: bij Bethesda in Hoogeveen, bij het Scheper in Emmen en Efanja in Stadskanaal.

De organisatie wordt ‘slanker’ omdat het de enige mogelijkheid is om zorg in de regio te behouden, staat op de website. De bezuiniging is een gevolg van de aanstaande sluitingen van de spoedposten in Stadskanaal en Hoogeveen. Daar komen basisspoedposten voor terug, waar geen complexe zorg verleend wordt.

Eerst gaan medewerkers met een tijdelijk contract eruit. Er komt een vrijwillige vertrekregeling. De ziekenhuizen willen gedwongen ontslagen vermijden, maar kunnen niet uitsluiten dat dat toch gebeurt. Alleen door deze bezuiniging kan de zorggroep de komende tien jaar zorg in de regio garanderen, laat zij weten.

Padding: “Ik heb een tijdelijk contract, dus voor mij zal het wel afgelopen zijn.” Haar moeder zucht. “Voor mij zal het erom hangen.” Padding: “Ik ben nog jong, ik vind wel iets anders. Jij bent – ik wil niet zeggen oud – maar toch, het wordt voor jou lastiger.” Taling: “Zeker omdat ik geen rijbewijs of auto heb. Mij kun je niet zomaar overplaatsen.”

Binnen in het ziekenhuis, waar de hele dag personeelsbijeenkomsten zijn om het nieuws toe te lichten, hangen grote spandoeken voor de cao-acties, die in alle ziekenhuizen gevoerd worden op dit moment. “Wij zorgen voor onze patiënten. Wie zorgt er voor ons?”, staat er in koeienletters.

Een wrange noodkreet, geeft Trea Sandjer toe, na het nieuws van vandaag. Ze is als projectleider betrokken bij de plannen om de ziekenhuiszorg van Treant Zorggroep uit te kleden en de spoedzorg te centreren in Emmen. Zelf werkt ze als arts op de spoedeisende hulpen van Emmen, Stadskanaal én Hoogeveen.

“Ja, ik vind het moeilijk, het is een schok, want het zijn heel veel collega’s, maar ik sta achter de plannen”, zegt Sandjer. “We zien al een hele tijd dat drie ziekenhuizen met alles erop en eraan, open houden niet meer gaat. We zitten in een krimpregio en er zijn personeelstekorten.”

Eigenlijk, zegt ze, is dit de enige manier om voort te bestaan. “Het is verdrietig, maar tegelijk ook bijzonder dat we in dit in de regio samen oplossen. Andere ziekenhuizen, zoals Assen, schalen op en wij krimpen. Zo voorkomen we het scenario Flevoziekenhuizen.”

Overal in Nederland krimpen of verdwijnen de streekziekenhuizen. Specialistische zorg centreert zich in grotere ziekenhuizen en de kleintjes bestaan voort als dependances voor standaardoperaties, verbandjes en bloedprikken. Is het marginaliseren van streekziekenhuizen geen gemis? De arts aarzelt. Ja, zegt ze dan, “omdat het kaal voelt.” Maar, werpt ze gelijk tegen, veel ziekenhuizen zijn zo’n honderd jaar geleden gebouwd en toen was het heel normaal dat elke stad een ziekenhuis had. “Nu leven we in een tijd van strakke richtlijnen, superspecialisaties en artsen die vaker parttime willen werken. Als je de zorg opnieuw zou inrichten, zou je niet op zoveel plekken ziekenhuizen zetten.”

Buiten snelt Helma van den Brink (54) uit Zuidwolde naar de ingang van het ziekenhuis, ze heeft zo een afspraak met de neuroloog. Ze is, na het nieuws, bang dat ze straks niet meer bij haar vertrouwde ziekenhuis terecht kan. “Emmen is zo onpersoonlijk en een eind weg. Een akelige weg om te rijden ook. En wat als ik iets acuuts heb? Laatst waren mijn man en ik hier nog voor een splinter in zijn oog. Kregen we niemand te pakken aan de telefoon, dus zijn we gewoon gekomen.”

Dat een ziekenhuis dichtbij mensen een gevoel van veiligheid geeft, snapt Sandjer. “Maar het is nu ook al praktijk dat als iemand in Oost-Groningen een hartstilstand krijgt, die naar Emmen wordt gebracht omdat ze daar kunnen dotteren. Dan ben je gelijk dichtbij de goede zorg, dat is belangrijker.”

Wel wordt het moeilijker om zomaar naar het ziekenhuis te scheuren met een gewonde op je achterbank. Beter is eerst bellen en dan kijken waar je het beste terecht kunt. “Het moet wel echt via de huisarts of 112 gaan, mensen moeten niet ernstig ziek hier bij de spoedpost terecht komen.”

Wanda Taling van de roomservice moet zo weg uit de rookruimte, naar een feestje van een collega. De bos bloemen die ze voor haar gekocht heeft, ligt half in een plas water. Voordat ze afscheid neemt van haar dochter, hebben ze het nog even over het sluiten van de spoedpost waar ze op uitkijken.

Wat is nog een ziekenhuis zonder spoedeisende hulp, vragen moeder en dochter zich af. Moeder Taling: “Wat als jij kinderen krijgt, Rachel, waar kunnen die dan heen?” Padding: “Wat als iemand een ongeluk krijgt? Is het dan niet te laat, als je helemaal naar Emmen moet? Ik zeg het je, deze bezuiniging zal levens gaan kosten.”

