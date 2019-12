Verzekeraars moeten Slotervaart-taferelen voorkomen, stelt onderzoeksraad

De plotselinge sluiting van MC Slotervaart in Amsterdam zorgde vorig jaar voor chaos, waarbij patiënten risico liepen, aldus de OVV.

Het Slotervaart vroeg zorgverzekeraars om geld voor een gecontroleerde afbouw, maar die wilden dat niet geven omdat er voldoende andere ziekenhuizen in de buurt waren om patiënten op te vangen. Verzekeraars hebben een wettelijke zorgplicht, en vinden dat ze daar zo aan hebben voldaan. De Onderzoeksraad stelt nu dat het kabinet de zorgplicht moet uitbreiden. Verzekeraars zouden moeten garanderen dat voor elke patiënt de zorg kan doorgaan in zijn oude ziekenhuis tot hij is overgedragen aan een ander ziekenhuis.

De raad stelt voor dat verzekeraars gezamenlijk geld bij elkaar leggen in een fonds, waaruit die afbouw bij faillissementen kan worden betaald.

De Onderzoeksraad geeft dat advies in een rapport over het faillissement van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad. Vorige maand kwam de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ook al met een rapport. Net als de inspectie zegt de raad dat patiënten, voor zover bekend, geen ernstige schade hebben opgelopen.

Wel liepen ze risico. Een Slotervaart-patiënt met chemotherapie werd bijvoorbeeld eerst naar het verkeerde ziekenhuis gestuurd. Gelukkig kwam hij later alsnog op de goede plek. Maar als de zuurgraad van zijn bloed niet tijdig was gemeten, had dat hem fataal kunnen worden.

In de IJsselmeerziekenhuizen verliep de overdracht van patiënten wel geleidelijk, maar ook hadden betere afspraken met omliggende ziekenhuizen moeten worden gemaakt, vindt de raad. De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat hij de zorg krijgt waar hij recht op heeft.

