Versoepelingen - ook opheffing van bezoekverbod - leiden niet tot nieuwe uitbraken virus

Het RIVM meldde over de afgelopen week 432 nieuwe coronagevallen, al zegt dat aantal weinig tot niets. Een deel van de 432 Nederlanders is wellicht in eerdere weken positief getest. Daarnaast zijn in de afgelopen dagen personen personen getest die nog niet in de statistieken zijn opgenomen. In plaats van kijken naar de getallen is het beter de trend in de gaten te houden. Die blijft stabiel op een laag niveau, wat ook geldt voor het aantal ic- en ziekenhuisopnames en het aantal overledenen. Het CBS meldde afgelopen week dat er al weken geen zogeheten oversterfte meer is. Deze oversterfte geeft een beter beeld van het werkelijke aantal Nederlanders dat is overleden aan Covid-19.

Zuid-Holland blijft de provincie waar het virus zich nog het meest laat zien. Al valt ook de toename in de regio Gooi en Vechtstreek op.

Door het bron- en contactonderzoek van de GGD’s is er meer zicht op waar mensen besmet raken. Dat gebeurt in toenemende mate binnen het gezin. De afgelopen twee weken is 55 procent van de getraceerde besmettingen terug te voeren op de thuissituatie. In de periode vanaf 4 mei was dat 41 procent. Ook zijn er meer besmettingen die onder het kopje ‘overige familie’ vallen. Bijna 19 procent tegenover 14,6 eerder. Het werk is juist minder vaak een bron van besmetting. In de periode vanaf 4 mei was bijna 20 procent van de coronabesmettingen terug te voeren op kantoor of andere werkplek, nu is dat gedaald tot ruim 11 procent. Een grote daling is ook te zien bij de verpleeghuizen; van 18,7 procent naar 8,7 procent nu.

De verpleeghuizen laten sinds 15 juni meer bezoekers toe. Dat heeft niet geleid tot oplopende sterftecijfers, zo laat het epidemiologische verslag van het RIVM zien.

Overleden Het RIVM meldt negentien nieuwe gevallen van personen die zijn overleden aan Covid-19. Hoeveel het er werkelijk zijn, is onbekend. Een deel van de negentien is wellicht in eerdere weken overleden. Aantal positief getesten Ondanks dat GGD’s meer testen, neemt het aantal personen dat positief test nog altijd af. Slechts 0,6 procent van de ruim 67.000 geteste Nederlanders bleek besmet. In werkelijkheid zal dit aantal hoger liggen, want niet iedereen met klachten laat zich testen. Ook omdat de klachten soms zo licht zijn dat iemand er nauwelijks last van heeft. Bij de positief geteste personen is een bron- en contactonderzoek gestart. Van deze groep bleek ruim 10 procent besmet. De reproductie De R, het reproductiegetal, die onder de 1 moet blijven, slingert nog altijd rond deze grens. Het laatst gemeten punt dat een betrouwbaar beeld geeft, lag op 20 juni. Toen was de R net iets hoger dan 1. Over het algemeen geldt dat de slingerbeweging groter is dan in eerdere maanden. Dat heeft te maken met de rekenmethode. Het RIVM baseert zich op het aantal ziekenhuismeldingen en aantal besmettingen. Als deze aantallen kleiner worden, kan bijvoorbeeld een kleine uitbraak in een vleesverwerkingsfabriek al snel voor een uitschieter zorgen.

