Verpleegkundige Tanneke Goverse is het zat: ‘ik ben al vijf jaar niet op vakantie geweest’

Tanneke Goverse woont 42 kilometer van het ziekenhuis in Alkmaar (Noordwest Ziekenhuisgroep) waar ze werkt als operatieassistente. Maar ze krijgt slechts tot 30 kilometer vergoed, en dan nog maar 8 cent per kilometer. De bonden eisen 25 cent, maar de werkgevers gaan op dit moment niet verder dan 11 cent.

“Echt diep triest”, vindt Goverse. “Dat terwijl zorgmedewerkers al 6 tot 9 procent achterlopen qua salaris bij andere beroepen. Ik ben een alleenstaande moeder met vier kinderen en ben al een jaar of vijf niet meer op vakantie geweest. Kwestie van keuzes maken. Een andere auto ging laatst voor.”

De vakbonden hebben de algemene ziekenhuizen een ultimatum gesteld: komen ze dinsdag niet aan hun eisen tegemoet, dan volgt er in maart een stakingsactie, met zondagsdiensten in zoveel mogelijk algemene ziekenhuizen. Planbare operaties zullen dan een dag moeten worden uitgesteld.

‘Per direct 10 procent meer loon’

De reisvergoeding is een van de heikele punten in de onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgeversorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De bonden eisen 10 procent meer loon, zegt Arjan van den Broek, lid van het actiecomité van het Amphia Ziekenhuis in Breda. “Maar we zouden die 10 procent eigenlijk per direct willen krijgen. En dus niet zoals de werkgevers voorstellen: nu 5 procent en in december 2023 de andere 5 procent.”

Ook de 3 procent verhoging in 2024, die de werkgevers bieden, moet wat hem betreft van tafel, aangezien de inflatie hoger lijkt uit te pakken. Stemt de NVZ niet in met deze vakbondseisen vóór dinsdag 12.00 uur, dan volgen acties in maart.

Op de gloednieuwe IC kunnen zes bedden niet worden gebruikt

Boven op het lage salaris komt ook nog eens een hoge werkdruk als gevolg van het personeelsgebrek, zegt Van den Broek, die werkt als verpleegkundige op de spoedeisende hulp en de intensive care van het Amphia Ziekenhuis. “Loop over de afdelingen, en je zult zien dat overal bedden ‘gesloten’ zijn. Dat komt doordat er te weinig personeel is. We hebben een gloednieuwe intensive care met dertig bedden, maar zes daarvan zijn al een hele tijd dicht.”

Soms lukt het om jonge mensen binnen te halen, zegt Van den Broek, maar veel van hen vinden het handwerk te zwaar. Na een paar jaar kiezen ze dan voor een coördinerende functie in bijvoorbeeld de thuiszorg.”

Het werk aan het bed is daadwerkelijk zwaar, zegt Van den Broek, en daarom eisen de vakbonden een financiële regeling waarmee verpleegkundigen eerder met pensioen kunnen. “De regeling was al verankerd in de CAO, maar de werkgevers willen die nu versoberen.”

Een strijdpunt voor Goverse, lid van het actiecomité van het Alkmaarse Ziekenhuis, is de vergoeding voor de bereikbaarheidsdiensten. “Je moet dan twaalf uur standby staan, en daar krijg je 17 euro voor. Word ik opgeroepen, dan moet ik binnen een half uur in uniform op de operatiekamer staan.” Belangrijk voor de patiënt, maar door de lage vergoeding gebeurt dat nu volgens Govers ‘over de rug van het personeel’.

