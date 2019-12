Verpleeghuizen doen meer, maar nog niet genoeg. ‘Oma begint het te merken’

Minister de Jonge: ‘Oma begint het te merken, dat is de juiste omschrijving’

Telkens heeft minister Hugo de Jonge gezegd: de verpleeghuizen zijn pas op orde, als de ouderen die daar wonen het zelf ervaren. ‘Oma moet het merken’, is de meetlat die de CDA-minister steeds weer aanhaalt.

“Er is de afgelopen jaren veel extra geld vrijgemaakt voor de verpleeg­huizen. Vanaf het begin heb ik gezegd: daar hoort wel een voorwaarde bij. De verpleeghuizen moeten zorgen dat in elk verpleeghuis, voor alle bewoners, het verschil van dat extra geld echt te merken is. Vrij vertaald: oma moet het merken. Als ik kijk hoe het tot nu toe gaat, zeg ik niet dat we er al zijn. Oma begint het te merken, dat is de juiste omschrijving. Bewoners zijn meer tevreden, medewerkers ook. De verpleeghuizen verdienen een enorm compliment dat het ze is gelukt, in deze krappe arbeidsmarkt, om al die nieuwe mensen te vinden. Maar we zijn er echt nog niet.”

“Integendeel. Anders was het ze niet gelukt 29.000 mensen extra te vinden. Ik zie wel enorme verschillen tussen het ene verpleeghuis en het andere, in personeelsverloop en ziekteverzuim. Hoe zorgen we dat het personeel minder tijd kwijt is aan administratie? Hoe geven we personeel meer zeggenschap over de roosters? Daar hoor ik op werkbezoeken veel over van verzorgenden en verpleegkundigen. Vaste contracten aanbieden of meer uren. Zorgen dat personeel zich gehoord en gezien voelt. Het ministerie ondersteunt daar de verpleeghuizen bij, met adviezen en door mensen om tafel te zetten.”

“Ik blijf met ze praten over hoe ze de huidige wedstrijd kunnen uitspelen, die draait om de kwaliteit. Parallel is al een andere wedstrijd begonnen. Er zijn meer plekken nodig, omdat de vraag naar verpleeghuiszorg snel stijgt. Het aantal 80-plussers is 2 procent gegroeid, maar de instroom in verpleeghuizen steeg 4 procent. Ik kan die stijging nog niet verklaren. Hebben ouderen door de negatieve verhalen hun opname zo lang mogelijk uitgesteld, en zien we een inhaalslag? Dat zijn we nu aan het uitzoeken.”

“Zo kun je dat niet stellen. We staan wel voor een dubbele uitdaging. Het geld is er. Bijna astronomische bedragen. Alleen al voor dit jaar 600 miljoen euro extra voor kwaliteit, een bedrag dat jaarlijks oploopt, over twee jaar is dat al 2,1 miljard euro. Daarnaast heb ik dit jaar 950 miljoen extra beschikbaar gesteld voor meer plekken. Samen opgeteld 1,5 miljard extra dit jaar. Alleen, we moeten wel het personeel gaan vinden. We moeten vol aan de bak.”