Verpleeghuisbewoners zonder klachten blijken het coronavirus wel te kunnen doorgeven

Tot dusver testte de GGD alleen medewerkers en bewoners mét symptomen, zoals benauwdheid of verwardheid. Vanaf nu worden in verpleeghuizen met een uitbraak alle medewerkers en bewoners wekelijks uit voorzorg getest, om een uitbraak eerder de kop in te drukken. De hoge sterfte in verpleeghuizen geldt als de zwartste bladzijde van de coronapiek van dit voorjaar.

Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg, en Cees Hertog, hoogleraar ouderengeneeskunde, lieten bewoners testen tijdens een uitbraak in een verpleeghuis met 185 patiënten in Zuid-Holland. Slechts vier op de tien besmette bewoners had op het moment van testen symptomen. Een op de tien was wel besmet maar ontwikkelde geen klachten (de zogenoemde asymptomatische patiënten), en vijf op de tien ontwikkelden pas klachten na de test (presymptomatische patiënten).

De onderzoekers tekenen daarbij aan dat het niet helemaal zeker is dat bewoners ook echt geen klachten hadden, of dat die klachten niet herkend werden door het personeel. De meeste bewoners van het huis kampen met dementie, wat de communicatie bemoeilijkte. Ook bleek dat niet alle zorgmedewerkers op de hoogte zijn van minder bekende coronasymptomen, zoals geur-en smaakverlies of buikklachten. Ook bij zichzelf herkende het zorgpersoneel coronaklachten niet altijd.

Konden de bewoners zonder (herkende) klachten het virus ook overbrengen? Dat is wel aannemelijk, vinden Buurman en Hertog. Ze droegen evenveel virusdeeltjes bij zich als bewoners met klachten.

Lees ook:

Hoe verpleeghuis De Vlaswiek de helft van zijn bewoners verloor

Begin mei krijgt verpleegtehuis De Vlaswiek in Brabant te maken met een superbesmetting. Terwijl in de rest van Nederland de coronamaatregelen stap voor stap worden versoepeld, gaat het hier bergafwaarts: zestien doden in drie weken tijd.