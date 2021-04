Venlose Suzan Storch (58) kreeg ernstige trombose na AstraZenecaprik

Het begon met pijnscheuten in haar onderbeen, en een verdikking boven de enkel. De 58-jarige Venlose Suzan Storch had geen idee dat het trombose was. Aan een bijwerking van de vaccinatie met AstraZeneca dacht ze al helemaal niet. Toch ging het wél om die uiterst zeldzame, maar inmiddels beruchte mogelijke bijwerking van de prik.

Storch is een van de vijf eerste patiënten in Nederland die ermee te maken kregen. Een van hen overleed, en Storch werd het bijna fataal. Met haar man Frans Aerdts doet ze haar verhaal, om ervoor te zorgen dat artsen en andere gevaccineerden er alert op kunnen zijn.

De huisarts dacht aan een cyste

Storch werd op 26 februari gevaccineerd. Ze was nog niet aan de beurt, maar kon eerder terecht, omdat in de praktijk van een bevriende doktersassistente prikken over waren. Storch ging graag op het aanbod in, vooral om haar man te beschermen - die heeft een auto-immuunziekte - en zijzelf kwam als tandartsassistente met veel mensen in aanraking.

De klachten aan haar been kwamen een week na de vaccinatie. De huisarts dacht aan een cyste. Maar de klachten bleven, en wat Storch op internet las, paste niet bij een cyste, en wel bij trombose.

Dat was in het weekend van 13 maart, een paar dagen nadat onder andere Denemarken tijdelijk was gestopt met AstraZeneca. De Europese en Nederlandse geneesmiddelenbureaus hadden laten weten dat er geen reden was om aan te nemen dat AstraZeneca die trombosegevallen veroorzaakte. Stroch legde daarom geen link met haar vaccinatie.

Een bloedprop bij de aansluiting tussen de longen

Op maandagochtend 15 maart, toen ook Nederland het vaccineren met AstraZeneca tijdelijk stillegde, vroeg Storch de huisarts om een bloedonderzoek. Ze wilde trombose uitsluiten. Haar bloedwaarden wezen wél op trombose, en bovendien werd ze benauwd. De huisarts stuurde haar onmiddellijk naar de eerste hulp.

Ze was er waarschijnlijk net op tijd bij. Ze had een ruiterembolie, zo bleek: een bloedprop bij de aansluiting tussen de longen, waardoor het risico bestond dat die allebei tegelijk zouden worden afgesloten. Ze kreeg bloedverdunners, werd naar de intensive care gebracht, waar ze moest stilliggen om te voorkomen dat de prop in beweging kwam.

Behalve trombose had ze ook te weinig bloedplaatjes: de zeldzame combinatie die volgens de Europese medicijnwaakhond Ema mogelijk veroorzaakt wordt door het vaccin.

Gewoon te weinig bekend

“We zijn ons rot geschrokken”, zegt Aerdts. “Dit is een heel zeldzame bijwerking, maar als miljoenen mensen in Nederland dit vaccin krijgen, gaat dit vaker gebeuren. Als wij niet op bloedonderzoek hadden aangedrongen, was mijn vrouw er misschien niet meer geweest. Maar wij zijn niet boos op de huisarts of andere zorgverleners, er was op dat moment gewoon te weinig bekend om tijdig te zien hoe ernstig dit was.”

Storch moet voorlopig steunkousen dragen en mogelijk levenslang bloedverdunners slikken. Ze is snel vermoeid en hoest nog veel, maar is inmiddels wel weer thuis. “Zolang ik niets doe, gaat het prima.”

Lees ook:

Vijf mogelijke gevallen ernstige bijwerking AstraZeneca in Nederland

Ook in Nederland kregen zeker vijf patiënten last van de in Europa bekende mogelijke bijwerking: trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na een prik met AstraZeneca. Een van hen is overleden. Dat maakte bijwerkingencentrum Lareb vrijdagmiddag bekend.