Vaste medewerkers in verpleeg- en thuiszorg krijgen voorrang in rooster

De 450.000 medewerkers in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg kunnen, deels om de hoge inflatie op te vangen, een loonstijging van 10 tot 14 procent tegemoet zien. Dat is afgesproken in een nieuw cao-akkoord.

Minimaal krijgt iedereen er maandelijks 275 euro bij, en dat maakt dat degenen die het minst verdienen, er het meest op vooruitgaan. Dat zijn vooral thuiszorgmedewerkers die huishoudelijk werk doen en ondersteunend personeel zoals keukenmedewerkers en chauffeurs.

Vele vacatures

Dat zijn de medewerkers die zich in de schulden moeten steken als de wasmachine ermee ophoudt, zegt Bert de Haas, FNV-bestuurder zorg en welzijn. “Uit onderzoek onder alle verpleeghuis- en thuiszorgmedewerkers blijkt dat 23 procent de dokter en de tandarts mijdt.”

Ook hebben werkgevers en de bonden afgesproken om de werkdruk terug te dringen. Naast het salaris is dat het belangrijkste onderdeel van het akkoord, zegt De Haas. Over werkdruk waren al eerder afspraken gemaakt, maar die was alleen maar toegenomen door de vele vacatures en de versnipperde diensten. In plaats van af en toe een uurtje inspringen, kunnen medewerkers nu bijvoorbeeld een volledige middagdienst draaien.

Eerste keus in rooster

Ook krijgt het vaste personeel de eerste keus bij het invullen van het rooster. Tot nog toe kregen zzp’ers voorrang, iets wat scheven ogen gaf bij het vaste personeel, zegt De Haas. “Zij voelden zich tweederangs werknemers. Nu kunnen ze als eersten hun vrije dagen kiezen. Ze voelen zich daardoor meer gewaardeerd, maar ze krijgen ook meer grip op hun leven, op de werk-privébalans.”

Deze maatregel is tevens bedoeld om zelfstandigen weer in vaste dienst te krijgen. Ze zijn duurder voor zorginstellingen, omdat bij de bemiddelingsbureaus een en ander aan de strijkstok blijft hangen. De Haas: “Steeds meer organisaties in de zorg eisen dat zelfstandigen ook in de avonden en weekenden werken”.

Reiskosten naar 22 cent

Een bron van ergernis van alle medewerkers waren de lage reiskosten. “Daar wordt al lang over geklaagd, maar voor in de afgelopen twee jaar, waarin de benzineprijzen omhoog zijn geschoten. Per kilometer kreeg je eerst 10 cent, nu wordt dat 17 cent, met de toezegging dat het volgend jaar uitkomt op 22 cent.”

Om jongeren tegemoet te komen en aan te trekken, geldt alle lestijd vanaf nu als werktijd. Dat is relevant voor jonge zorgmedewerkers die werken en leren combineren, zegt De Haas. “Niet dat dit een enorm verschil gaat maken, maar het helpt hoe dan ook mensen te werven en binnen te houden. Bovendien zorgt de loonstijging ervoor dat ook het aanvangssalaris flink toeneemt. Dat is niet onbelangrijk omdat dit in vacatures staat vermeld.”

Lees ook:

Adviesraad: laat migranten van buiten de EU in de langdurige zorg werken en los zo de tekorten op

Met een slimme inzet van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie kunnen de personeelstekorten in de langdurige zorg worden aangepakt, staat in een nieuw advies.