Van een cadeautje is de coronabonus nu een bron van ergernis geworden

De bonus van 1000 euro netto, bedoeld om personeel in de zorg te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis, dreigt uit te groeien tot een bron van onrust. Minister Hugo de Jonge en de ziekenhuizen zijn het nog steeds niet eens over wie de bonus toekomt, terwijl die al zeven maanden geleden is toegezegd en personeel de handen vol heeft aan de tweede golf.

De kwestie loopt op, nu sommige ziekenhuizen zelf vast beginnen met uitbetalen. Zij willen niet langer wachten en schieten het geld voor. Volgens het Martini-ziekenhuis in Groningen kan ‘nog wel een half jaar duren’ voordat het ministerie van volksgezondheid de aanvragen heeft verwerkt. “We vinden de bonus een mooie blijk van waardering, maar willen die niet pas volgend jaar uitbetalen. Dat doet geen recht aan de enorme inzet die wij dit voorjaar van iedereen hebben gevraagd”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Ook het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven wacht niet op uitsluitsel van het ministerie en geeft vast de helft van de bonus aan personeel in vaste dienst: “We hebben gezien hoe iedereen de schouders eronder zette tijdens de eerste golf”, zegt een woordvoerder.

Steen des aanstoots: de lijst met wie de bonus krijgt

Grote bron van onenigheid tussen de zorgwerkgevers en het kabinet is wie de bonus moet krijgen. De werkgevers zijn het oneens met de criteria van minister Hugo de Jonge. Hij wil de bonus gericht toekennen: aan het personeel dat in het voorjaar in de frontlijn stond. Het ministerie hanteert een lijst met functies, waar niet alleen verpleegkundigen en artsen op staan die directe coronazorg gaven, maar ook schoonmakers, thuiszorgmedewerkers en telefonisten. Anderen komen niet in aanmerking, zoals roostermakers, röntgenlaboranten of ICT’ers, al kan een werkgever per geval vragen of hij een uitzondering mag maken. De ziekenhuizen hebben vanaf het begin gezegd dat zij geen onderscheid willen maken.

De Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) sprak eerder over ‘gemiezemuis’ en heeft de instellingen geadviseerd om ‘ruimhartig’ aan te vragen, zegt een woordvoerder. “Onderscheid maken is niet bevorderlijk voor de interne cultuur. Daarnaast heeft iedereen zijn steentje bijgedragen.”

De bonus was juist bedoeld als gebaar van waardering vanuit de politiek. Unaniem besloot de Tweede Kamer in maart dat het zorgpersoneel een bedrag verdiende. Wat de kwestie gevoelig maakt, is dat het kabinet een structurele extra loonsverhoging voor de zorg niet mogelijk vindt en steeds heeft gezegd dat er in plaats daarvan een ander, mooi gebaar zal komen. Naast de bonus van 1000 euro voor dit jaar, kan het zorgpersoneel ook voor 2021 een bonus tegemoetzien, van 500 euro, zo is toegezegd.

300 miljoen extra

De oppositiepartijen SP en PvdA voeren de druk op het kabinet op om de zorgbonus aan meer mensen toe te kennen en daar dit jaar 300 miljoen euro extra voor uit te trekken. PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher vindt dat “het kabinet na verzet om de salarissen te verhogen nu beknibbelt op de bonussen”. Ook de PVV vraagt om extra geld. Of dat er komt, hangt af van steun van andere partijen. Begin november speelt de kwestie in het parlement.

De eerste honderd instellingen hebben donderdag de bonus uitgekeerd gekregen van het ministerie van VWS. Op dit moment keurt het ministerie alleen aanvragen goed die voldoen aan de gerichte criteria. Een zorgbonus voor ander personeel wordt afgewezen. Instellingen kunnen tot eind volgende week de bonus aanvragen.

