Van de gesloten jeugdzorg naar een huisje in moeders tuin. ‘Wow, mijn eigen mancave’

In het jaar dat de 15-jarige jongen uit Den Haag in een gesloten jeugdzorginstelling zat vanwege ernstige gedragsproblemen, werkte hij hard aan zichzelf. Hij mag daarom naar huis, maar daar is er eigenlijk te weinig plek voor hem.

Zijn moeder woont in een driekamerappartement met drie andere kinderen. Als de puberzoon terugkomt, moet hij op de bank slapen in de woonkamer. Zijn behandelaren voorspellen dat hij op die manier zo weer in een instelling zit. Hij heeft een eigen plek nodig waar hij zich terug kan trekken als de spanningen te hoog oplopen.

De oplossing blijkt een tot slaapkamer omgetoverde container in de tuin van zijn moeder. Reggie Lawa, hoofd van de Haagse Jeugdbeschermingstafel, laat op een filmpje zien hoe het zwarte bakbeest met een hijskraan in de tuin van de moeder wordt gehesen. Het geheel kostte zo’n 5000 euro, inclusief bankje en tweedehands PlayStation. Dat is een fractie van het bedrag wat de gemeente kwijt zou zijn als hij nog maanden in de gesloten jeugdzorg zou zitten, wat zo’n 400 euro per dag kost. “De jongen was er enorm mee geholpen”, zegt Lawa. “Hij zei: ‘wow, mijn eigen mancave’.”

Tegen het doolhof van regels

Het project werd gefinancierd door het Doorbraaklab in Den Haag, waar professionals werken die problemen oplossen die onoplosbaar lijken omdat inwoners niet aan de eisen voldoen of omdat ze verdwalen in een doolhof van regels.

Vaak gaat het om het wegnemen van een stukje acute financiële stress, zegt Idelet Heij van de gemeente Den Haag. “Van ernstige geldzorgen wordt niemand een leuke ouder. Wij vragen aan mensen wat er nodig is, in plaats van dat er gekeken wordt bij welk aanbod zij passen. Soms is het gewoon een kwestie van je boerenverstand gebruiken.”

Eerst boodschappen doen

Bij het Doorbraaklab zien ze dat de relatie tussen het gezin en de hulpverleners beter wordt als de grootste financiële stress wordt weggehaald. Soms blijkt de thuissituatie zo slecht bij een huisbezoek dat er bijvoorbeeld eerst boodschappen gedaan moeten worden om verder te kunnen. Dat wordt dan geregeld.

Het stappenplan dat in de zogeheten doorbraakmethode wordt gevolgd, is mede bedacht door bestuurskundige Albert Jan Kruiter, die gespecialiseerd is in bureaucratische vraagstukken. Hij begon in 2010 met het project door ‘gewoon bij mensen aan te bellen’. “We stapten huiskamers binnen en vroegen wat mensen met allerlei problemen nodig hadden om vooruit te komen. En dat gingen we dan doen.”

Tien jaar later lag er een hulpmiddel waarmee het voor hulpverleners makkelijker wordt om dingen te regelen, van het aanvragen van een rolstoel tot het afkopen van schulden. “Op die manier kun je weer maatwerk bieden zonder dat je meteen een juridische opleiding hoeft te volgen. Wat wij deden, bleek vaak gewoon binnen de wet te kunnen.”

Creativiteit verdwijnt door regels

De politiek zag er ook heil in. In 2021 zijn veertig gemeenten gestart met het opleiden van tienduizend medewerkers die op dezelfde manier buiten de lijntjes leren kleuren. De grootste obstakels om verder te kunnen werden zo uit de weg geruimd.

Die vaardigheden zijn hard nodig in de jeugdzorg, vindt Reggie Lawa. Naast zijn werk als doorbraakcoach heeft hij gastlessen gegeven bij de opleiding sociaal werk. Hij ziet de creativiteit bij studenten wegvloeien zodra ze aan de slag gaan. “Als student zijn ze nog vrij in het hoofd, kunnen ze out of the box denken. Dan kom ik ze twee jaar later tegen en is dat weg door alle wetten en regels.”

Het lab vergoedde het weghalen van tatoeages

Soms is de oplossing simpel. Zo was er een man met een uitkering die graag wilde werken maar niet aan de bak kwam omdat zijn gezicht onder de tatoeages zat. Hij had geen geld voor een behandeling om van de tatoeages af te komen. Het lab vergoedde de kosten om het weg te laten halen. Nu is hij weer terug op de arbeidsmarkt en heeft hij geen ondersteuning meer nodig.

In andere gevallen kan hulp van een doorbraakcoach er net voor zorgen dat ergere problemen worden voorkomen. Zo was er een jongen van 16 die de feestdagen dreigde door te brengen in de crisisopvang. Hij woont bij zijn welwillende zus, maar is veel op straat en er zijn grote zorgen over zijn gedrag en vrienden. De studie van de zus lijdt onder de problemen van haar broertje.

Om iedereen wat lucht te geven en een opname te voorkomen bedacht de familie dat het goed zou zijn als de jongen tijdens de feestdagen op bezoek zou gaan bij zijn moeder – zij woont in een ver land en hij miste haar erg. De kosten waren alleen te hoog. Dus werd er met geld van het doorbraaklab een vliegticket geregeld. Niet dat alle problemen nu zijn opgelost, zegt Idelet Heij. “Maar dit kan net het zetje zijn waardoor hij bij terugkomst gemotiveerder is om mee te werken aan begeleiding.”

