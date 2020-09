Vakbonden overwegen schadeclaim om mondkapjes-richtlijn: ‘Onze leden hebben blijvende schade opgelopen’

Zorgvakbonden Nu’91, CNV en FNV overwegen gezamenlijk namens hun leden schadeclaims in te dienen naar aanleiding van berichtgeving van ‘Nieuwsuur’. Het actualiteitenprogramma bracht onlangs naar buiten dat het RIVM heeft erkend dat schaarste een rol heeft gespeeld bij de richtlijn dat verzorgenden in de ouderenzorg geen mondkapje hoefden te dragen bij ‘kort contact’.

NU’91 zegt ‘geschokt’ te zijn over het nieuws. Onlangs wijzigde het RIVM stilletjes zijn advies, mondmaskers heten nu wel ‘noodzakelijk’. Die wijziging stoelt niet op nieuwe wetenschappelijke informatie, zei het RIVM tegen Nieuwsuur. “We hebben hierover vandaag contact met minister Tamara van Ark”, zegt NU’91-woordvoerder Michel van Erp. “Onze juridische deskundigen buigen zich over de vraag of we naar de rechter stappen.”

‘Ze hebben lopen liegen’

Ook CNV en FNV overwegen juridische stappen. “Het is duidelijk dat ze hebben lopen liegen, en dat schaarste wel degelijk een argument was”, zegt FNV-woordvoerder Gerard de Haas over de aanvankelijke RIVM-richtlijn. Volgens De Haas hebben zich al meerdere leden bij de bond gemeld. “Mensen hebben corona opgelopen en hebben daaraan blijvende schade overgehouden. Sommigen kunnen hun werk niet meer doen. Dat kan leiden tot daling van inkomen, ook in de toekomst.”

Het is nog niet duidelijk wie aansprakelijk is voor de schade, legt De Haas uit. “Het lijkt logisch de werkgever aansprakelijk te stellen, want die heeft ervoor gezorgd dat werknemers geen mondmasker of beschermende spullen heeft gedragen. Maar die werkgever kan zeggen: wij hadden strikte richtlijnen die niet te verschaffen. Ook premier Rutte heeft tijdens persconferenties gezegd dat als instellingen wel middelen zouden verstrekken, dat ten koste zou gaan van andere instanties waar die middelen wel hard nodig waren.”

De Haas vindt het terecht dat ook zorginstellingen boos zijn. “Die zijn op het verkeerde been gezet. Wie is dan aansprakelijk? Het RIVM heeft de richtlijnen opgesteld, en ontkende dat schaarste daarbij het argument was, het ministerie heeft dat overgenomen en de boodschap overgebracht naar de zorginstellingen. Onze juristen zoeken dat uit en we houden contact met andere vakbonden over gezamenlijke stappen. Als we een kans zien dan gaan we dat zeker doen.”

Ook seniorenorganisatie KBO-PCOB is kwaad. ‘Schandalig’ noemt directeur Manon Vanderkaa tegenover het ANP de fout gebleken informatieverstrekking door het RIVM.

