Vakbond begint meldpunt voor zorgmedewerkers met long covid: ‘Er is zulk bizar beleid gevoerd’

Van ambulancemedewerkers tot ic-verpleegkundigen: allemaal hebben ze in de afgelopen twee jaar waarschijnlijk met coronapatiënten gewerkt. En daarbij was de kans aanwezig dat ze de ziekte ook zelf zouden oplopen. Het RIVM schat dat zo’n 238.000 mensen met banen in de zorg corona hebben gekregen.

Een deel van hen ontwikkelde na besmetting long covid. Hoeveel mensen is onduidelijk; waarschijnlijk kregen duizenden zorgmedewerkers uiteindelijk last van langdurige effecten van corona. Vakbond FNV wil met een meldpunt voor zorgmedewerkers met long covid meer helderheid krijgen over hoeveel mensen met een baan in de zorg uiteindelijk de langdurige ziekte opliepen.

“We hopen dat we beter zicht krijgen op de opvang van de groep die hiermee kampt”, zegt FNV vicevoorzitter Kitty Jong. “Zijn deze mensen net ziek geworden? Of zijn ze al langer ziek en dreigt zelfs arbeidsongeschiktheid?” Long covid kan grote financiële gevolgen hebben voor zorgmedewerkers, waarschuwt ze. Volgens de FNV is de financiële nood soms zo hoog dat mensen gedwongen worden hun huis te verkopen.

Vermoeid en kortademig

Bij long covid houden mensen klachten als vermoeidheid en kortademigheid lang nadat ze met het coronavirus besmet zijn geraakt. Ze kunnen ook last krijgen van vergeetachtigheid of concentratieproblemen, de zogenoemde brain fog. Long covid is inmiddels erkend als beroepsziekte. De werkgever is dan aansprakelijk. Maar in de praktijk is het vaak lastig aan te tonen dat iemand daadwerkelijk op het werk besmet is geraakt.

Jong dringt daarom al langer aan op een overheidsfonds voor zorgmedewerkers met long covid. “We vinden het belangrijk de overheid aansprakelijk te stellen.” Jong vermoedt dat veel zorgprofessionals die nu te maken hebben met long covid in 2020 besmet zijn geraakt op het werk. “Er is toen zulk bizar beleid gevoerd wat betreft de beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel. Pas in de zomer van 2020 kregen we te horen: oké, iedereen heeft recht op bescherming.”

Minister van medische zorg Tamara van Ark zag wel brood in een fonds voor zorgmedewerkers met long covid, zegt Jong. “Er is wel een particulier fonds, het ZWIK voor artsen en verpleegkundigen, maar daar kun je alleen aanspraak op maken als iemand bijvoorbeeld op de ic heeft gelegen of als nabestaande van iemand die overleden is aan corona. Minister Van Ark was er wel van overtuigd dat dat fonds niet afdoende was, maar werd zelf ziek.”

De huidige minister van volksgezondheid, Hugo de Jonge, zegt dat zolang het kabinet demissionair is er geen nieuw fonds kan komen. De zorgen van deze mensen zijn acuut, zegt Kitty Jong. Zij wil graag praten over oplossingen. “Een oplossing zou kunnen zijn dat je mensen bijvoorbeeld langer de tijd geeft om te herstellen. Maar daar moet de politiek afspraken over maken met werkgevers, en de groep zorgmedewerkers met long covid staat nu nog niet bij de politiek op het netvlies.”

