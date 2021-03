Vaccins zorgen voor meer vrijheid in verpleeghuizen, maar voorzichtigheid blijft

Toen Jolanda Duivestein ’s middags kwam aanrijden bij verpleeghuis De Brink van zorgorganisatie Omring zag ze bewoners buiten wandelen met begeleiders. Fijn dat het weer kan, dacht de teamleider van De Brink. “Het normale leven begint een beetje terug te komen.”

Een beetje, want dat corona nog altijd het leven bepaalt, ziet ze als ze de hal van De Brink binnenloopt. Daar staat een pomp met handalcohol naast een tafel met mondkapjes, een temperatuurmeter en blauwe handschoenen. “We blijven voorzichtig”, zegt Duivestein.

Niet onverstandig, want locatie De Brink ligt in Julianadorp, in het noordelijke deel van Noord-Holland. In deze regio houdt het coronavirus flink huis. Het aantal besmettingen loopt op. Maar niet in De Brink. Daar gaat het juist goed. Dankzij de vaccins. Ook landelijk is dat beeld terug te zien. Stijgende besmettingscijfers, maar dalende aantallen in verpleeghuizen.

In de hoofden

Toch leeft het virus daar nog altijd in de hoofden van bewoners en medewerkers. “De eerste golf heeft echt indruk gemaakt”, zegt Anja Dorrestein, verzorgende van De Brink. “Een bewoner ligt op sterven, de familie mag niet komen, de partner komt net te laat en dan ben jij degene die daar naast het bed zit.”

Ook bewoners zijn niet vergeten welke ravage het virus kan aanrichten. Corry Paal woont in De Brink en heeft al twee prikken gehad. “Ik voel me wel bijzonder, hoor, door die twee vaccinaties. Ik was vorige week in het ziekenhuis in Groningen en toen zeiden ze: jij bent de eerste die nu bij ons komt die volledig is gevaccineerd. Toen voelde ik me groeien. Je gaat anders naar de toekomst kijken.”

Winkelen

Die toekomst is er een van meer vrijheden. Toch duikt Paal niet vol overgave het post-coronaleven in. Op visite gaan of een winkel binnenlopen doet ze nog niet. “De boodschappen laat ik bezorgen. Ik ben toch bang om het virus alsnog op te lopen of over te dragen.”

Dat was ook een zorg van Mieke Dijkhuizen. Haar man Arend woont in De Brink en heeft twee doses van het Pfizer-vaccin gekregen. “Nergens last van gehad”, zegt hij. Dat haar man nu is beschermd, is voor Mieke ‘echt een zorg minder’. “Thuis ben ik enorm voorzichtig, maar toch. Stel je voor dat ik hem had besmet. Dat wil je niet op je geweten hebben. Niet voor hem en ook niet voor andere bewoners en het personeel.”

Onder de ruim 2300 bewoners van Omring was de animo voor vaccins groot. In locatie De Brink is één van de 33 bewoners niet gevaccineerd. Bewoners wisten dat er meer mogelijk zou zijn na vaccinatie. Meer bezoek bijvoorbeeld. “Wie niet is gevaccineerd of de tweede dosis nog niet heeft ontvangen, mag van de overheid één bezoeker ontvangen”, zegt Duivestein. “Bewoners met een dubbele inenting mogen er twee op bezoek krijgen.”

Het moet gewoon

Medewerkers van Omring wilden eveneens graag een vaccinatie. “Ik wist meteen dat ik er een wilde”, zegt Linda Nebbeling, teamcoach binnen Omring. “Ik twijfelde”, zegt Dorrestein. “Ik weet niet waarom. De griepprik neem ik ook niet. Maar op een gegeven moment denk je: het moet gewoon. Na de tweede vaccinatie zei ik tegen een collega: ik voel me hier zo goed onder.”

Duivestein kent twee collega’s die zelf ook covid kregen. “Dan komt het dichterbij.”

“Ja, dat maakt angstig”, zegt Dorrestein.

Duivestein: “Dan zie je ook dat het echt geen griep is. Een collega is vorig jaar maart of april besmet geraakt en nog steeds heeft ze terugvallen.”

“Ik heb er geen last meer van dat ik angstig ben”, zegt Nebbeling. “Maar je treft nog wel je voorzorgsmaatregelen. En als iemand hoest, direct testen en in quarantaine plaatsen. We weten nu veel beter dan in de eerste golf wat we moeten doen.”

