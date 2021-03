Vaccineren in verpleeghuizen is nog steeds ingewikkeld, en pas eind april afgerond

Het vaccineren in verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg heeft de afgelopen maanden een flinke vertraging opgelopen. Dat meldt Nieuwsuur op basis van gesprekken met zorgbestuurders. Eind januari zegde minister Hugo de Jonge van volksgezondheid verbeteringen toe, maar dat heeft die vertraging niet meer kunnen voorkomen. Volgens Nieuwsuur heeft dat geleid tot onnodige corona-uitbraken in verpleeghuizen.

Het probleem is het verschil tussen bewoners die in behandeling zijn bij een arts van een instelling, en zij die een eigen huisarts hebben. Volgens de branchevereniging van de verpleeghuizen Actiz krijgen nagenoeg alle bewoners die onder de instellingsartsen vallen komende week hun tweede vaccinatie. De vaccinatie via de huisartsen is volgens Conny Helder, bestuurslid van Actiz, waarschijnlijk pas eind april afgerond. Maar het is niet zo dat de ene groep bewoners minder kwetsbaar is dan de andere groep.

Veel bestellingen al geplaatst

De instellingen hadden het liefst alle bewoners in één keer willen vaccineren. Actiz heeft al in november bij het ministerie gemeld dat het onderscheid tussen groepen bewoners in de praktijk problemen zou opleveren, maar dat leidde toen niet tot een ander vaccinatieplan.

Eind januari beloofde minister De Jonge alsnog dat instellingen voor al hun bewoners vaccins mochten bestellen. In de praktijk was dat volgens Actiz niet altijd mogelijk, omdat veel instellingen hun bestellingen al eerder hadden geplaatst.

Bovendien bleef volgens Actiz het probleem bestaan dat een deel van de bewoners van het verpleeghuis onder verantwoordelijkheid valt van de huisarts, en niet onder de instellingsarts. Om de vaccinatie van die groep te versnellen, kregen eind januari de centrale huisartsenposten de taak deze bewoners in te enten, zo zegt Helder. Dat gebeurde na overleg tussen de zorginstellingen, de huisartsen en het ministerie. Die taak kwam dus niet bij de instellingsartsen terecht, waardoor het onderscheid tussen de twee groepen bleef bestaan.

Rompslomp

De huisartsenposten moesten vervolgens prikteams formeren, in kaart brengen welke huisartspatiënten in zorginstellingen wonen en of zij nog niet via een andere weg gevaccineerd waren. Nieuwsuur laat zien wat een rompslomp dat in Rotterdam opleverde: de huisartsenpost vroeg daar aan de zorginstellingen om via de verschillende huisartsen informatie te verzamelen over het medicijngebruik van de patiënten, om die weer door te spelen naar de huisartsenpost. Dat bleek sneller te regelen dan wanneer de huisartsenpost die informatie zelf moest opvragen.

Van de bewoners van zorginstellingen en kleinschalige woonvormen hebben volgens de laatste schatting van het RIVM zo’n 230.000 een eerste vaccinatie gehad, de vaccinaties door instellingsartsen en huisartsen bij elkaar opgeteld. 155.000 kregen ook al een tweede prik.

Volgens het ministerie is de situatie eind januari verbeterd. “Uit oogpunt van medische verantwoordelijkheid was, na overleg met beroepsgroepen, in eerste instantie de lijn dat mensen zoveel mogelijk door hun eigen arts zouden worden gevaccineerd. Al eind januari is die insteek losgelaten en heeft het RIVM duidelijk gecommuniceerd dat alle bewoners gelijktijdig konden worden gevaccineerd”, zo stelt het ministerie in een reactie op de website van Nieuwsuur.

