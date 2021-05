Uw uitgestelde knieoperatie of herniabehandeling is mogelijk pas volgend jaar aan de beurt

Wie door corona-uitstel wacht op een knieoperatie, behandeling aan een liesbreuk of hernia, moet mogelijk tot volgend jaar wachten. Ziekenhuizen wacht een stuwmeer van zo’n 140.000 uitgestelde medische ingrepen die in beeld komen doordat het aantal coronaopnames in rap tempo afneemt. Het inhalen van al die zorg gaat dit jaar waarschijnlijk niet lukken.

Dat meldde minister Tamara van Ark van medische zorg donderdag aan de Tweede Kamer. Samen met betrokken partijen in de medische wereld heeft zij een plan opgesteld voor de ‘inhaalzorg’. Naast de uitgestelde operaties hebben huisartsen 1,4 miljoen minder verwijzingen uitgeschreven naar een medisch specialist dan vooraf verwacht. Hierdoor valt het aantal zorgvragen de komende periode waarschijnlijk nog hoger uit.

Niet in het eigen ziekenhuis

Het is de bedoeling dat ziekenhuizen coronapatiënten landelijk blijven spreiden, zodat er niet regionale drukte ontstaat door clusters van toekomstige corona-uitbraken. Ook wil de minister dat uitgestelde behandelingen regionaal worden gespreid. Zo kan het gebeuren dat patiënten hun nieuwe heup niet in het eigen vertrouwde ziekenhuis krijgen, maar bij voorkeur wel in de regio.

Om orde te scheppen is ziekenhuizen en verzekeraars gevraagd in kaart te brengen wat de totale omvang van uitgestelde zorg per ziekenhuis is, en hoeveel tijd het herstel hiervan gaat kosten. Per regio moet er vervolgens een plan komen waarin staat hoe die zorg zo snel mogelijk kan worden ingehaald, bijvoorbeeld door het uitruilen van operaties of door (meer) gebruik te maken van huisartsen, privéklinieken en revalidatiecentra.

Patiënten die vragen hebben over een uitgestelde ingreep kunnen aankloppen bij hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling, stelt minister Van Ark. Patiënten moeten op deze al bestaande mogelijkheid worden gewezen.

Weer een marathon

Het maken van plannen wordt voor ziekenhuizen nog een hele klus. Zorgpersoneel heeft er al een aantal marathons op zitten en wordt nu gevraagd opnieuw een marathon te lopen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) staat het belang van de patiënt weliswaar voorop, maar moet er ook ruimte komen voor het herstel van personeel. Ook vindt de NVZ dat de overheid geld moet uittrekken voor een structurele verbetering van beloningen in de zorg. Dit jaar zijn er onderhandelingen over een nieuwe cao.

Het inhalen van zorg gebeurt op basis van urgentie. Vorig najaar zijn ziekenhuisbehandelingen in vijf categorieën ingedeeld op basis van ernst, met het oog op de tweede golf. Zo konden behandelingen stapsgewijs worden uitgesteld. Dat gebeurde de afgelopen maanden massaal.

In die zin leest de brief van minister Van Ark als een bittere pil. Na de eerste golf was het streven van het kabinet om nooit weer zoveel zorg uit te moeten stellen. Die ambitie faalde, zeker tijdens het zwaartepunt van de laatste coronagolf in april. Toen kon minder dan de helft van de ziekenhuizen kritieke planbare zorg, zoals niertransplantaties en kankeroperaties, nog op tijd uitvoeren. Die zware medische ingrepen worden nu als eerste ingehaald.

Minister Van Ark erkent het leed van patiënten. “Het is voor patiënten die te maken kregen met uitstel van hun behandeling geen makkelijke tijd geweest”, schrijft ze. Desalniettemin noemt de minister het uitstellen van zorg ‘medisch gezien verantwoord, en goed afgewogen’.

Lees ook:

Krijgen we straks een vierde golf? En nog vier vragen over een mogelijke uitbraak in de winter

Een nieuwe corona-uitbraak ligt deze winter op de loer, waarschuwt het Outbreak Management Team (OMT). Moeten we een landelijke vierde golf vrezen? Vijf vragen.