Update van het RIVM: verdubbeling aantal nieuwe besmettingen in een week, getal-R hoger dan 1

Er zijn 19 patiënten gemeld die met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen of dat zijn geweest, drie meer in vergelijking met vorige week. Er zijn zeven personen als overleden gemeld, een minder dan in de week er voor.

Dat meldt het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid in de wekelijkse update. Het is de derde weekupdate sinds het RIVM geen dagelijkse cijfers meer geeft. De stijging van van het aantal nieuwe besmettingen deze week komt niet geheel onverwacht, zeker niet voor wie regelmatig een blik werpt op het coronadashboard van de overheid. Het aantal besmettingen, dat daar wel op dagelijkse basis wordt gemeld, loopt al een paar dagen licht op. Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt is met zestien (maandagmiddag) al een tijd stabiel.

Al eerder waren de afgelopen week nieuwe brandhaardjes zoals Goes en Hillegom in het nieuws; kwam er kritiek op de drukte op de kermis van Tilburg en lijken de anderhalvemeterregels lang niet meer overal in acht te worden genomen.

“We zien dat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus weer toeneemt”, schrijft het RIVM zelf bij hun toelichting op de cijfers. “Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden. Afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Dat geldt ook voor het thuisblijven, thuiswerken en testen bij de eerste klachten,” benadrukt het Rijksinstituut.

Niet alleen meer tests, maar ook hoger percentage positieve tests

Aan de eerdere oproep om je bij de eerste verschijnselen al te laten testen lijkt gehoor te worden gegeven: het aantal afgenomen coronatests is flink toegenomen. Zei het Rijksinstituut vorige week nog dat de testbereidheid van veel mensen bleek tegen te vallen, binnen een week was was er plots een toename van 62 procent van de mensen die zich laten testen. Deels kan het stijgende aantal besmettingsgevallen daaraan worden toegeschreven.

Tussen 13 juli en 19 juli hebben 88.886 personen zich laten testen bij de testlocaties van de GGD's. Dat zijn ruim 12.000 meer uitgevoerde testen dan de week daarvoor. Maar tegelijkertijd stijgt ook het percentage positieve tests: van 0,6 procent naar 1,0 procent in de week van 13 tot en met 19 juli.

Getal R stijgt eveneens

Ook is getal R de afgelopen week weer boven de 1 gekropen - wat betekent dat het virus niet langer uitdooft, maar zich verder verspreidt. Het RIVM zet dat reproductiecijfers nu 1,29, wat betekent dat 100 mensen samen weer 129 andere mensen besmetten. Daarnaast is het voor het eerst sinds 15 maart dat de bandbreedte van het besmettingsgetal geheel boven de 1,0 ligt - oftewel, ook als de foutmarges worden meegerekend, ligt getal-R nog altijd boven de 1. Dat betekent dat zelfs in het beste geval het coronavirus in Nederland weer aan kracht toeneemt.