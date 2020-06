Toename coronapatiënten op intensive care afgelopen dagen ‘was te verwachten’

Het gaat om kleine aantallen, en er is geen sprake van een haard in een specifieke regio, zoals eerder in Noord-Brabant. Maar toch was een afname wel lekker geweest, zal menig epidemioloog of viroloog vandaag gedacht hebben. Voor de derde dag op een rij steeg het aantal coronapatiënten op de intensive care-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. Dat gebeurde voor het laatst op 5, 6 en 7 april.

Toen waren er ruim 1400 coronapatiënten die intensieve zorg nodig hadden, nu steeg het aantal van vrijdag tot maandag van 73 naar 87, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Hierdoor stokte de vrijwel onafgebroken afname van het aantal coronapatiënten op de ic’s, ingezet op 11 april. Hierbij gaat het om patiënten die mogelijk nog besmettelijk zijn en daarom geïsoleerd worden behandeld; het totale aantal patiënten dat vanwege het coronavirus werd opgenomen op de ic’s ligt iets boven de honderd.

‘We weten dat het virus niet weg is’

De toename drukt ons met de neus op de feiten, stelde LCPS-coördinator en bestuursvoorzitter van het Erasmus MC Ernst Kuipers vandaag bij radiozender BNR: “We weten dat het virus niet weg is. En wanneer je maatregelen versoepelt en mensen weer bij elkaar komen, kun je verwachten dat het aantal besmettingen omhoog gaat.”

Het aantal patiënten op de intensive care is een van de belangrijkste graadmeters voor het kabinet en zorgminister Hugo de Jonge in het bijzonder, vastgelegd in het ‘corona-dashboard’. Dat dashboard slaat nu nog groen uit. Een toename van veertien patiënten in drie dagen tijd valt onder de ‘signaalwaarde’: een toename van gemiddeld tien ic-patiënten drie dagen achtereen. Die waarde is volgens minister De Jonge niet voor niets omschreven: zolang het dashboard groen blijft, is er van ingrijpen geen sprake.

Daar komt bij dat er op dat dashboard nog veel meer factoren worden bijgehouden, zoals het aantal positief geteste mensen en het aantal gewone ziekenhuisopnames. Die gemiddelden liggen nog ver onder de signaalwaarde. Momenteel test gemiddeld iets minder dan een op 100.000 Nederlanders positief op het coronavirus, pas bij tien schiet het stoplicht op oranje.

Piekje in Zuidwest-Nederland

Volgens Kuipers zijn de meeste besmettingen terug te herleiden tot bijeenkomsten, en is er een piekje in Zuidwest-Nederland. “Daar moeten we wel alert over blijven om te kijken of er een bepaalde trend in zit en wat we daaraan moeten doen.”

De ic-coördinator was vandaag met minister Martin van Rijn (medische zorg) afgereisd naar de Universiteitskliniek in Münster om daar de Duitse collega’s te bedanken voor hun geboden hulp. Duitse ziekenhuizen vingen de afgelopen maanden 58 Nederlandse coronapatiënten op. Geen gigantisch aantal, maar cruciaal op een moment dat het in Nederland even heel erg spannend was, zei Kuipers ter plaatse.

Bescheiden aantal testen bij GGD’s Het loopt nog steeds geen storm bij de coronateststraten van de GGD. Sterker: de animo voor een test lijkt iets af te nemen. Vorige week werden weliswaar iets meer coronatests afgenomen dan de week er voor, 57.501 om 49.228. Maar in het weekeinde daalde het aantal testen met 18 procent ten opzichte van een week eerder, zo meldde de landelijke GGD koepel vandaag. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich melden voor een coronatest. Er is capaciteit om dagelijks 30.000 mensen te testen, maar twee derde van die capaciteit is ongebruikt. Testbereidheid speelt mogelijk een rol: uit een onderzoekje van het RIVM bleek vorige week dat veel mensen met klachten een test laten zitten.

