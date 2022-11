Tijdens de laatste keer douchen beziet hij zijn leven: ‘Ik kom uit wat je noemt een toxic family’

In het geveltuintje staan cosmea en lavendel in de bloei. De deur vliegt open.

“Ik ben aan het lesgeven”, roept ze terwijl ze alweer de trap op rent. “Hij zit boven!” Ze verdwijnt achter een deur halverwege de trap.

De houten vloer kraakt wanneer ik de kamer in loop. Hij kijkt op en knikt naar me. Opgerold in zijn schoot ligt de zuurstofslang. Iets verderop in een hoek bromt de zuurstofconcentrator. Er is een concertvleugel, vol gestapeld met boeken.

Het kost hem moeite om een zin af te maken, maar hij zou heel graag nog een keer willen douchen, zegt hij. ‘Kortademigheid neemt toe’, las ik in de rapportage. ‘SCEN-arts komt morgen. Verder zorg volgens plan.’

“Denk je dat het kan?” vraagt hij. De huid van zijn gezicht is een vlies van fijnmazige rimpels dat zo kleurloos en dun is dat ik er bijna doorheen kan kijken.

“Ja”, zeg ik, terwijl ik me afvraag hoe ik hem de trap op moet krijgen. De badkamer bevindt zich op de zolderverdieping.

Hij pakt de afstandsbediening van de sta-opstoel. Het zitvlak kantelt, de zuurstofslang valt op de grond en hij legt een hand op mijn schouder.

“Even diep door zuchten”, zeg ik. “Gaat het?”

Hij schudt van nee en begint naar de overloop te schuifelen. Op elke trede blijft hij even staan om op adem te komen. Ik sta twee treden onder hem en draag de zuurstofslang alsof het een bruidssleep was.

Hij gaat op de rand van het ligbad zitten, om uit te hijgen. Door het dakraam zie ik dat de lucht begint te betrekken. Ik zet de douchestoel in de douchecabine en draai de kraan open zodat het water op temperatuur kan komen. Door het geklater heen is zacht gepingel te horen. Vader Jacob op de piano.

Geen spijt

“Mijn vrouw is aan het lesgeven”, zegt hij met hese stem. Hij wankelt naar de douche. Ik loop dicht naast hem, klaar om hem een arm aan te bieden of hem naar de grond te begeleiden, mocht hij ten val komen.

Het water spettert op zijn schouders. Ik maak het neusbrilletje los en hang de zuurstofslang over het handdoekrek. Dan geef ik een washandje aan hem en leg ik een stuk zeep in zijn trillende hand.

Wanneer ik de douche heb uitgezet en een handdoek pak om hem af te drogen, zegt hij:

“Ik heb geen spijt van mijn leven.” Nu pas hoor ik een zacht accent. “Het enige wat ik jammer vind”, zegt hij terwijl ik de handdoek over zijn schouders leg, “is dat ik mijn zoon niet meer heb gezien.”

“Wat is er gebeurd?” Ik bevestig de zuurstofslang weer onder zijn neus en achter zijn oren.

“Hij is professor geworden”, zegt hij. “De beste in zijn vak, heb ik begrepen. Net als ik.” Hij heft zijn armen zodat ik zijn oksels kan afdrogen. “Verder weet ik het niet.” Zijn armen zitten onder de hematomen. Donkerpaarse plakkaten die als olievlekken onderhuids in elkaar vloeien.

Nooit goed genoeg

“Ik kom uit wat je noemt een toxic family.” Voorzichtig, om geen nieuwe wondjes te veroorzaken, dep ik zijn huid droog.

“Mijn moeder was het ergst.”

Ik haal de handdoek over zijn borst, zijn sleutelbeenderen, zijn ingevallen buik. Van beneden klinkt Twee emmertjes water halen.

“No matter wat ik deed”, hijgt hij, en zijn borstkas gaat als een blaasbalg op en neer. Ik stop even met afdrogen.

Hij kijkt strak voor zich uit naar het dakraam, naar de lucht die nu grijs is.

“Het was nooit goed genoeg voor mijn moeder.” Langzaam schudt hij zijn hoofd, zijn borstkas reutelt. “Ik kon het gewoon niet goed doen voor haar.” Regendruppels beginnen op het dakraam te tikken, een vierkant van verlopen grijs. Op zijn onderste oogleden staat een waterig randje dat langzaam terug naar binnen slibt.

Dan maakt hij een onverwachts krachtige, wegwuivende beweging met zijn arm en hij kijkt mij aan: “Ga nou maar verder met afdrogen!”

Bernadette Breuste is oncologie-wijkverpleegkundige en schrijft een reeks columns over de mensen die ze ontmoet en verzorgt.