Teststraat op Schiphol ineens verdwenen: was dit een geslaagde proef of een mislukte maatregel?

Ineens was het plan er. Op korte termijn zouden alle reizigers die op Nederlandse luchthavens binnenkwamen uit risicolanden, zich kunnen laten testen, zo schreef minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op 6 augustus aan de Tweede Kamer. Op 13 augustus was het zo ver: de teststraat op Schiphol ging beperkt open, en zou stapsgewijs worden uitgebreid.

Van het uitbreiden kwam, door de schaarste aan testcapaciteit, weinig terecht. De teststraat bleef beperkt open, van 6.00 tot 18.00 uur, en er was ruimte voor ongeveer 1300 tests per dag. Het aantal binnenkomende passagiers uit risicolanden was vele malen hoger.

Dit weekend ging de teststraat even plotseling weer dicht. De ‘proef wordt komend weekend afgerond’, schreef De Jonge afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer. Een evaluatie volgt. Tweede Kamerleden reageerden verbaasd: het was toch de bedoeling de teststraat uit te breiden? “Vijf weken geleden sprak de minister van Volksgezondheid uit dat iedereen getest zou gaan worden uit een risicogebied. En nu wordt er helemaal niemand getest”, zei D66-Kamerlid Jan Paternotte in het AD.

Experiment?

Er hangt mist rond de teststraat op Schiphol. Zo is het de vraag of die altijd bedoeld is geweest als proef. In elk geval noemde De Jonge het niet zo, in de persconferentie van 6 augustus. Ook in zijn eerste brieven aan de Tweede Kamer over de teststraat spreekt hij niet van een experiment.

D66-Kamerlid Paternotte begrijpt pas eind augustus dat het op Schiphol om een proef gaat. Op dat moment is er vanuit de Tweede Kamer al kritiek: de openingstijden van de teststraat zijn te zeer beperkt, de uitbreiding ervan gaat te langzaam, zo vinden verschillende Kamerleden.

Op 5 september wijst GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet die kritiek in Trouw van de hand. Het gaat immers om een experiment bij een beperkt aantal reizigers, stelt hij. Als de proef een succes blijkt, dan kan de screening op Schiphol misschien worden uitgebreid naar alle reizigers uit risicolanden.

Bij een proef horen bovendien goede afspraken over wanneer je die als geslaagd beschouwt, stelt Rouvoet. Hoeveel coronagevallen zou de teststraat op Schiphol moeten opsporen? Bewijst die zijn nut als 1 procent van de reizigers positief test? Of pas bij 3 procent? Rouvoet vraagt het zich af.

Of dat soort afspraken er zijn, blijft onduidelijk. Rouvoet kent ze niet. Trouw legde de vraag op 7 september voor aan een woordvoerder van het ministerie, maar kreeg ondanks aandringen geen antwoord. Het ministerie gaf vorige week ook geen antwoord op vragen naar de looptijd van de proef. Wel is duidelijk hoeveel corona-besmettingen de teststraat ongeveer opspoort. Eind augustus was 1,5 procent van de 7200 op Schiphol afgenomen testen positief. In de gewone teststraten was dat op dat moment ruim 2 procent.

Schaarse middelen

Een deel van de experts bleef sceptisch over het nut van de teststraat op Schiphol. GGD-voorman Rouvoet waarschuwde voor een averechts effect: een vals gevoel van veiligheid, waardoor negatief geteste reizigers zich misschien niet aan de tiendaagse quarantaine zouden houden. Terwijl wie bij aankomst coronavrij lijkt, best later nog het virus kan ontwikkelen. Arts-microbioloog Marc Bonten vroeg zich in tv-programma ‘Nieuwsuur’ af of testen op Schiphol wel de beste inzet van schaarse middelen is.

Het tekort aan testmaterialen en aan ruimte in goedgekeurde laboratoria is de afgelopen weken hardnekkig gebleken. De teststraten zullen nog wel een tijd kampen met lange wachttijden, zo verwacht het kabinet. Met de herfst in aantocht zullen waarschijnlijk steeds meer mensen zich met verkoudheidsklachten melden.

Het is de vraag of de GGD’en tijdens deze epidemie nog toe zullen komen aan het testen van mensen zonder symptomen, zoals op Schiphol. De kans is groot dat de testhokjes op de luchthaven voor lange tijd de opslag in kunnen.

