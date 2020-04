Testen, testen, testen: vanaf nu ook in Nederland

Het door de Wereldgezondheidsorganisatie zo vaak genoemde ‘testen, testen, testen’ begint vanaf maandag ook in Nederland. De GGD’s, het RIVM en bloedbank Sanquin beginnen een omvangrijk testprogramma om in beeld te krijgen hoeveel Nederlanders besmet zijn geweest met het coronavirus.

Vanaf drive-inlocaties testen de GGD’s zorgpersoneel buiten ziekenhuizen. Bloedbank Sanquin en het RIVM gaan van start met steekproeven onder 13.000 Nederlanders. Eind april, begin mei moeten de resultaten een indicatie geven van hoe het coronavirus zich over Nederland heeft verspreid, of de coronamaatregelen kunnen worden teruggeschroefd, en zo ja: wanneer.

Tot voor kort testten laboratoria door een beperkte testcapaciteit ‘slechts’ 4000 keer per dag op besmettingen met het coronavirus. Binnen minder dan een week moet die capaciteit zijn opgeschaald naar zo’n 17.500 testen op een dag. Als laboratoria langer openblijven en personeel langer blijft doorwerken, zei minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) vorige week, kan dat aantal op termijn zelfs worden verhoogd naar 29.000 tests op een dag. Hoogstwaarschijnlijk beslist het Outbreak Management Team, een groep wetenschappers die het kabinet adviseert over de te nemen maatregelen, hoe die extra testcapaciteit het best kan worden ingezet.

Thuiszorgmedewerkers en personeel in de ouderen- en gehandicaptenzorg kunnen nu ook getest worden. En huisartsen en GGD’s kunnen, indien zij dat nodig achten, meer patiënten onderzoeken. Voor de serologische testen, die moeten uitwijzen hoe immuun Nederland is, geldt dat die binnen een paar weken op grote schaal moeten worden uitgevoerd. Zo gaat bloedbank Sanquin binnenkort van start met het testen van 7000 bloeddonoren. Het RIVM start daarnaast een steekproef onder 6000 Nederlanders van alle leeftijden. Meerdere steekproeven zullen volgen.

We moeten testen, maar dan wel graag intelligent

“Als alles goed gaat, komen deze serologische testen over een paar weken hopelijk met ladingen binnen. Dan kan ik er honderden op een dag draaien”, zegt viroloog Ann Vossen, werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en lid van het Outbreak Management Team. Omdat de serologische testen informatie verschaffen over de besmettingsgraad in Nederland, verwacht Vossen dat ze op den duur vaker worden uitgevoerd dan de pcr-tests, die slechts een besmetting detecteren.

Betekent die opschaling in testen dat de al weken binnen vertoevende Nederlander zich nu eindelijk kan laten testen op besmetting met het coronavirus of zelfs immuniteit? Niet als het aan Vossen ligt. “Ik houd van een intelligent testbeleid. Als je test, moet je daar een consequentie aan koppelen. De motivatie moet dus niet alleen zijn: ik wil het weten. Maar: als ik besmet ben, ga ik in quarantaine, of moet ik misschien naar het ziekenhuis.”

De viroloog wijst erop dat het coronavirus bij veel mensen niet meer is dan een milde infectie. “Na een week of anderhalf zijn de klachten vaak over.” Dat menig Nederlander staat te springen om zich te laten testen, ziet zij ook. Maar laat je niet al te veel leiden door die testdrang van het volk, adviseert Vossen. Ze geeft een voorbeeld uit haar eigen LUMC. Is er ergens een uitbraakje van op een afdeling, dan staan alle verpleegkundigen op hun kop. “We willen ons morgen laten testen!” Maar als de test een paar dagen later (sneller lukt vaak niet) beschikbaar is, hoeft het vaak niet meer. “Zo zijn mensen.”

Testen is belangrijk, benadrukt Vossen, zeker voor kwetsbare mensen, en ook om informatie te vergaren over waar Nederland zich bevindt in de epidemie. Maar, herhaalt ze, dan wel graag intelligent.

