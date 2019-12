Test waarbij huisarts minder patiënten doorverwijst naar ziekenhuis wordt niet uitgebreid. Reden: het is té succesvol

Een ziekenhuis overeind houden door het onnodige zorg te laten leveren, is een onwenselijke gedachte, vindt huisarts Hans Peter Jung. Toch lijkt die gedachte volgens hem te leven bij VGZ. De verzekeraar wil voorlopig een project van Jung niet uitbreiden. Een succesvol project, want Jung verwijst minder patiënten door naar het ziekenhuis. Een geweldig resultaat, vindt ook VGZ, maar het ziekenhuis kan volgens de verzekeraar in de problemen komen als huisartsen te weinig patiënten doorverwijzen naar het ziekenhuis. Daarom even geen uitbreiding, zegt VGZ. Jung begrijpt de zorgen over het ziekenhuis, maar voor de gekozen oplossing heeft hij geen enkel begrip.

Juist VGZ heeft van zinnige zorg een speerpunt gemaakt in hun campagnes. Daarom gaf diezelfde verzekeraar Jung de ruimte om te experimenteren met meer tijd voor zijn patiënten zodat ze minder naar het lokale Maasziekenhuis zouden gaan.

Maar het ziekenhuis is nog herstellende van een zwakke financiële gezondheid. Zo zijn er nauwelijks financiële reserves om tegenvallers op te vangen. Omdat het een regiofunctie heeft, besloten onder meer verzekeraars en het ministerie van volksgezondheid het ziekenhuis te steunen. Wel moet er binnen het ziekenhuis een en ander veranderen. Dat proces is volgens VGZ nu in volle gang. Daarom is het Maasziekenhuis in Boxmeer nog niet klaar om minder patiënten van de huisartsen te ontvangen. Het ziekenhuis zelf stelt overigens dat het niet in gevaar komt door het project van Jung.

Mooi nieuws

“Het is een aparte situatie”, zegt VGZ-woordvoerder Jascha Hagendoorn. Dat het project van Jung werkt, vindt hij mooi nieuws. Hij wil dan ook duidelijk maken dat VGZ dit project niet de nek om wil draaien. Integendeel. Het zal mooi zijn als andere huisartsen ook gaan werken zoals Jung doet. Maar dan niet in de omgeving van het Limburgse Afferden, waar Jung zit. Daar moet uitbreiding nog even wachten.

Op dit moment werken vier huisartsen zoals Jung. Daarbij neemt de huisarts meer tijd voor de patiënt om te achterhalen wat eigenlijk het probleem is. “50 procent van de klachten die wij tijdens ons spreekuur tegenkomen heeft geen lichamelijke, medische oorzaak”, zegt Jung. “Dan heeft doorverwijzen naar een ziekenhuis geen zin. Met hen moet je praten om te zien waar de klachten vandaan komen.” Volgens Jung blijken er vaak andere problemen te spelen, op privégebied of op het werk.

“Van die andere 50 procent, gaat de helft van de klachten vanzelf over”, vervolgt Jung. “Dan zitten we op een kwart van het totaal. Als je voor deze groep de tijd neemt en hen het vertrouwen geeft dat zij geen tumor hebben, hoef je ook deze mensen niet door te verwijzen of naar een bloedonderzoek te sturen.” Dat gebeurt volgens Jung omdat huisartsen snel door moeten naar de volgende patiënt en een doorverwijzing een effectieve manier is om van een patiënt af te komen.

80 miljard voor een klein groepje

Van het andere kwart patiënten dat nog resteert, heeft een deel ernstige diagnoses die medisch gerelateerd zijn. “Zij hebben klachten die niet meer overgaan. Dan heb je als huisarts een ander gesprek te voeren, maar ook daar hoeft een ziekenhuis niet altijd een rol te spelen. Al met al blijft een achtste van het totale aantal patiënten over die in aanmerking kunnen komen voor doorverwijzing naar het ziekenhuis. Op dat kleine groepje is het medische zorgsysteem, goed voor 80 miljard euro, gebaseerd.“

Na de feestdagen gaan Jung, VGZ en Maasziekenhuis met elkaar praten om een oplossing te vinden. “Ik hoop toch op uitbreiding waarbij de rol van het Maasziekenhuis opnieuw wordt bekeken en niet verloren gaat. Het kan toch niet zo zijn dat we onnodige zorg inzetten om een ziekenhuis overeind te houden? Daar zit het ziekenhuis zelf ook niet op te wachten.”

