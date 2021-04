Terwijl de ziekenhuizen voller raken, wordt er gesproken over versoepelingen. Hoe kan dat?

Terwijl de geruchten gaan over open terrassen en winkels, zien ic-verpleegkundigen dat het op hun afdeling almaar voller wordt. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding telde woensdag 776 covidpatiënten aan de beademing, een toename van 26. En de trend is er een van stijging. Afgelopen week kwamen er dagelijks gemiddeld 53 nieuwe patiënten bij op de ic. Dat zijn er 11 per dag meer dan in de week daarvoor.

Dat het kabinet toch denkt aan versoepelingen, heeft te maken met de prognoses die gunstiger uitvallen dan verwacht. Het Outbreak Management Team denkt dat Nederland halverwege deze maand de piek bereikt, als er ongeveer 800 covidpatiënten op de ic’s liggen.

De ic’s lopen namelijk zo’n twee weken achter op de besmettingscijfers. Die begonnen rond 3 april te dalen. Zo gerekend zal de piek inderdaad halverwege deze maand liggen, zoals het OMT al voorspelde. Maar er komt dus nog een week aan van oplopende aantallen. De prognose van 800 covidpatiënten op de ic’s zal dus waarschijnlijk wat te optimistisch zijn. In totaal zijn er op de ic’s nu 1205 bedden bezet. Dat is meer dan normale capaciteit van 1150 bedden. In alle ziekenhuizen zijn er nog ongeveer 140 bedden vrij.

Mede door de oplopende aantallen op de ic’s is het ook in de ziekenhuizen voller. Er liggen sinds woensdag 2558 covidpatiënten in de klinieken. Dinsdag waren dat er 2498. De afgelopen dagen was er in de ziekenhuizen sprake van een dalende groei. Let wel: een dalende groei betekent nog altijd groei, maar de trend is er dan een die de goede richting op gaat.

Patiënten verplaatsen

Omdat besmettingen niet evenredig over Nederland zijn verdeeld, loopt het sommige ziekenhuizen over de schoenen. Zij moeten patiënten verplaatsen naar andere ziekenhuizen, soms ver buiten de regio. Dat is in de tweede golf 3000 keer gebeurd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte woensdag bekend dat vorig jaar ongeveer 20.000 Nederlanders aan covid zijn overleden. Bijna 60 procent, oftewel zo’n 12.000 personen, ontving langdurige zorg, bijvoorbeeld in verpleeghuizen of via de thuiszorg. Het aantal van het CBS is hoger dan de aantallen die het RIVM wekelijks publiceert, omdat vooral in de beginperiode patiënten overleden zonder dat zij waren getest.

20 à 30 sterfgevallen per dag

De laatste weken sterven er gemiddeld tussen de 20 en 30 personen aan covid. De lagere aantallen zijn het gevolg van de vaccinaties. Thuiswonende ouderen en bewoners van verpleeghuizen hebben hun vaccin al gekregen, en dat is terug te zien in de sterftecijfers. Ook het aantal verpleeghuizen waar minimaal één bewoner in de afgelopen twee weken positief is getest op corona, neemt af. Dat zijn er nu 188. Vorige week waren dat er 203.

De dagelijkse besmettingscijfers wijzen nog altijd op krimp, maar de paasdagen kunnen een vertekend beeld geven. Woensdag meldde het RIVM 6346 nieuwe positieve testen.

