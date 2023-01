Te weinig personeel, dus gaat de spoedeisende hulp in Meppel voorlopig 's nachts dicht

Wie in plaatsen als Havelte, Koekange of IJhorst woont, moet de komende maanden ‘s nachts een heel eind verder rijden met een kind met blindedarmonsteking of een benauwde baby die moet worden opgenomen. Vrijdagavond maakte het Isala Ziekenhuis bekend dat de spoedeisende hulp in Meppel de komende twee maanden dicht gaat in de nacht.

De huisartsenpost blijft overigens wel open ‘s nachts. Die is er voor spoedeisende gezondheidsklachten waarvoor mensen niet kunnen wachten om de volgende dag hun huisarts te bellen. De spoedeisende hulp in het ziekenhuis is bedoeld voor ernstige situaties, waarbij specialistische zorg nodig is.

David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) noemt de sluiting ‘een teken aan de wand’. Vorig najaar was dit ook al aan de orde in Zoetermeer. Volgens het Isala lukt niet om de spoedeisende hulp open te houden in de nacht vanwege personeelstekorten, in dit geval een gebrek aan arts-assistenten.

Verwacht u meer sluitingen de komende tijd?

“Ja, want voor de problemen die onder de personeelstekorten liggen waarschuwen wij al langer. Er is al langer een groot tekort aan SEH-artsen. Het is niet zo dat niemand opgeleid wil worden tot SEH-arts: er zijn drie keer zoveel sollicitanten voor de opleiding, maar het aantal opleidingsplekken wordt maar niet uitgebreid door het Capaciteitsorgaan dat daarover gaat.

Het tekort aan spoedartsen wordt door veel ziekenhuizen opgelost door arts-assistenten, dus afgestudeerde artsen die nog niet zijn gespecialiseerd, in te zetten. Maar als daar óók een tekort aan is, kom je van de regen in de drup. Je ziet dat het ziekenhuis minder populair is geworden onder deze groep, wellicht omdat de nieuwe generatie dokters meer aandacht aan de werk-privé-balans geeft.”

Waaraan merkt u dat?

“In het ziekenhuis worden forse, onregelmatige uren gemaakt. Er is sprake van forse werkdruk. Jonge artsen denken soms: ik maak hier andere keuzes in. Ik vind het heel goed dat mensen zich veel bewuster zijn van hun grenzen, ik ben hier in die zin niet negatief over. Maar ik wil wel zeggen: ik gun het de zorg om een modern hr-beleid te gaan vormen.”

Denkt u dat de nachtelijke sluiting in Meppel mensenlevens gaat kosten?

“Dat is lastig om te zeggen. Als je met minder mensen op de spoed werkt, zorgt dat voor extra wachttijd voor de patiënten. En dat is niet zonder gevolgen. Maar dat is wat anders dan een kwartier langer reizen. Toch raken deze twee problemen elkaar. Want als er meer patiënten naar één locatie moeten, dan wordt de wachttijd op die locatie alleen maar langer.”

In de coronatijd sprongen medisch specialisten in op de spoed. Zou dat geen optie zijn voor in Meppel?

“Dat zou kunnen, maar zowel in Meppel als in Zoetermeer kiezen de andere medisch specialisten daar kennelijk niet voor, tegelijk moeten die zich ook competent voelen. Spoedeisendehulp-arts is nu geen erkend medisch specialisme - we hebben dat wel aangevraagd, maar dat proces loopt nog, al is er wel weerstand vanuit de andere specialismen. Toch: als het puntje bij het paaltje lijken andere medisch specialisten ons werk niet over te nemen. Dat is toch een wonderlijke tegenstrijdigheid?”

Is er een andere oplossing voor dit probleem?

“Meer SEH-artsen opleiden is de langer termijn oplossing. Die mensen zijn er pas over drie jaar. Dus het is ook nodig dat we met elkaar onderzoeken waarom die arts-assistenten nu minder in ziekenhuizen willen werken. Ook moeten we kijken hoe we de werkdruk kunnen verlagen. Dit is trouwens geen specifiek probleem van het Isala, maar van de hele sector.”

