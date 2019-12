Tbs-instellingen slepen minister voor de rechter: Hoe kun je bezuinigen op de veiligheid van de maatschappij?

Waarom spannen jullie een kort geding aan tegen de minister?

“We worden vanaf 2020 ruim 10 procent gekort in ons huidige budget voor overige forensische zorg. Het gaat om geld dat bedoeld is om een behandelaar te betalen. Dat we daarin worden gekort is een probleem omdat we in de forensische zorg gespecialiseerde professionals nodig hebben. Wij krijgen namelijk te maken met complexe patiënten die echt iets op hun kerfstok hebben en waarvan de rechter heeft gezegd dat zij zorg nodig hebben om te voorkomen dat zij een ernstig delict niet nog een keer plegen. Denk aan een zedendelinquent.”

Dus op de behandeling van een zedendelinquent moeten jullie straks bezuinigen?

“Ja, wij kunnen onze gespecialiseerde medewerkers, denk aan psychiaters, gezondheidszorgpsychologen en traumatherapeuten, straks niet meer genoeg betalen. Als we 10 procent minder geld krijgen, moeten we lager geschoolde mensen inzetten omdat die goedkoper zijn. Dat is een groot risico voor de kwaliteit van de behandeling. Voor ons geldt dat voor de behandeling van 2200 forensische patiënten in de poliklinieken van de Waag (elf locaties) en twintig patiënten in de Van der Hoeven Kliniek (3 locaties).”

De Van der Hoeven Kliniek in Utrecht Beeld Google streetview

Is meer geld, of eigenlijk dus niet minder geld, de enige oplossing?

“Eigenlijk wel. Of we zouden minder hoge eisen moeten stellen aan onze behandelingen. Maar dat mogen we niet doen en de vraag is ook of je dat moet willen. We hebben geld nodig om goede mensen te kunnen betalen voor goed werk. En we hebben het geld ook hard nodig omdat de lonen van onze zorgmedewerkers volgend jaar omhoog gaan. Daarbij neemt de complexiteit in de forensische zorg de laatste jaren toe. We hebben gespecialiseerde mensen dus heel hard nodig.”

Moeten jullie naast korten op de behandelingen ook snijden in andere uitgaven?

“Een deel van het budget waarin we straks worden gekort, gaat nu op aan innovaties. Zoals het ontwikkelen van nieuwe behandelprogramma’s. We zijn gespecialiseerd in het behandelen van onder andere zedendelinquenten. We hebben jaren geïnvesteerd om die kennis op te bouwen en in huis te halen. We leveren ook veel behandelprogramma’s aan andere ggz-instellingen. Daarvoor zouden we dan ook geen geld meer hebben.”

Naar de rechter stappen is een vrij hard middel, waarom geen petitie of een protest?

“Wij hadden dit zelf ook liever anders opgelost. Maar het ministerie weigert om met ons in gesprek te gaan. Dit kort geding is een laatste redmiddel. Het maakt me verdrietig dat het zo moet. Ik snap ook niet dat het kan: korten op de veiligheid voor de maatschappij. Niemand wil toch dat mensen die soms gruwelijke dingen hebben gedaan zonder goede zorg weer terugkeren naar de maatschappij?”

Lees ook:

Waarom de wethouder van Apeldoorn een staatslot koopt om de jeugdzorg te financieren

‘Dat geld lost de problemen in de jeugdzorg niet op’, zegt de wethouder jeugd.