Surinaamse minister van volksgezondheid vraagt om Nederlandse restmedicatie

De Surinaamse minister van volksgezondheid, Amar Ramadhin, roept de Nederlandse overheid op om medicatie die anders weggegooid zou worden naar Suriname te sturen. De Partij voor de Dieren (PvdD) diende op zijn verzoek woensdagavond een motie in die aan het kabinet vraagt om een uitzondering te maken op de Europese wetgeving die het doorgeven van geneesmiddelen verbiedt. Mede omdat in Nederland jaarlijks zo’n 100 miljoen euro aan medicijnen weggegooid wordt. Dat vervuilt ook het milieu.

De Europese regelgeving is er om te voorkomen dat een patiënt mogelijk vervalste medicijnen krijgt. Elk doosje krijgt een streepjescode die in een databank is geregistreerd. Wanneer de apotheker het doosje bij uitgifte scant, kan het niet meer opnieuw verkocht worden, zelfs als het ongeopend wordt teruggebracht. Iemand die ongebruikte medicijnen opnieuw uitgeeft, loopt het risico een celstraf van maximaal acht jaar of een boete te krijgen.

Toch hopen de Surinaamse minister en de PvdD dat de regel omzeild kan worden. “Op dit moment staat de zorg in Suriname er niet geweldig voor. De basiszorg staat voor enorme uitdagingen”, zegt Ramadhin. “We zitten in hoge nood.” Het land zucht onder een economische en gezondheidszorgcrisis. “Daarom zijn alle medicijnen welkom.”

Een uitzondering op de regel

Logistics Community Brabant (LCB) heeft in 2020 al medicatie naar Suriname gestuurd. LCB is een samenwerking tussen onder meer de provincie en universiteiten in Eindhoven, Tilburg, en Breda en zet zich in voor duurzame vernieuwingen.

“We verstuurden de medicijnen terwijl we wisten dat er geen wettelijke basis voor is”, zegt Piet Berkers van LCB. “Maar we zijn ermee gestopt toen we op onze vingers werden getikt door de gezondheidsinspectie.”

Nu wil Berkers het anders aanpakken. LCB stelt een proef voor waarin er twee jaar een uitzondering op de Europese wetgeving wordt gemaakt voor verder onderzoek. Eerder kreeg het Raboudumc in Nijmegen al een soortgelijke exceptie. Bij het experiment werden overgebleven medicijnen teruggenomen en aan andere patiënten gegeven na een kwaliteitscontrole, waardoor 600.000 euro werd bespaard. Hiervoor werd een gedoog-uitzondering gemaakt op de Europese wetgeving. LCB hoopt dat dit opnieuw wordt toegestaan.

Als LCB groen licht krijgt, wil de organisatie om te beginnen zo’n 300 geneesmiddelen naar Suriname sturen die een laag risico hebben op bederven. Het gaat om medicatie die door apothekers is verzameld.

Ook wil de organisatie in samenwerking met het Surinaamse ministerie van volksgezondheid een expertisecentrum voor het heruitgeven van medicijnen opzetten in Zuid-Amerika, inclusief een Regionaal Expertise Centrum (REC) in Suriname. Daar kunnen geneesmiddelen vervolgens gecontroleerd uitgegeven worden aan patiënten.

Nicole Hunfeld van apothekersvereniging KNMP heeft twijfels bij het voorstel. Ze vraagt ze zich af hoe apothekers kunnen controleren dat de teruggebrachte doosjes de goede medicijnen bevatten, en of die doosjes wel juist bewaard zijn en niet bijvoorbeeld een tijdje op een verwarming hebben gelegen. Zij stelt voor dat er regelgeving komt over de uitgifte van medicijnen, zodat er minder verspilling is. Dan hoeft er ook geen uitzondering gemaakt te worden op de wetgeving.

