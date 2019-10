Steeds meer spoedposten sluiten, maar dat hoeft niet per se erg te zijn

Met pijn op de borst in de auto naar de spoedeisende hulp scheuren. Dat kan binnenkort niet meer in Hoogeveen en Stadskanaal. Gisteren werd bekend dat de Treant Zorggroep – al langer in financiële nood – vijfhonderd werkplekken in haar drie ziekenhuizen schrapt, een gevolg van de sluiting van de twee spoedposten.

Spoedposten sluiten vaker de laatste jaren. Tussen 2016 en 2018 sloten zes spoedeisende hulpafdelingen (SEH) en nam het aantal van die afdelingen dat continu geopend is met vijf af naar 85, bleek uit de monitor acute zorg 2018 van de zorgautoriteit. Experts verwachten dat deze ontwikkeling verder doorzet.

In Hoogeveen wordt 50 procent van de mensen die aankloppen bij de hulppost opgenomen, zegt spoedarts Trea Sandjer van Treant Zorggroep. De zorg die een ziekenhuis daarvoor in huis moet hebben, is daardoor heel breed. Dat kan de Treant Zorggroep niet langer volhouden.

Complexere zorg

Overal in Nederland zie je dat streekziekenhuizen dependances worden van grotere ziekenhuizen die de complexere zorg leveren. Daardoor kunnen niet overal de spoedposten open blijven – juist ook omdat er strengere kwaliteitsregels aankomen. Sandjer: “Drie ziekenhuizen openhouden met alles erop en eraan, dat gaat gewoon echte niet meer.”

Is het eigenlijk erg dat een acute hulppost sluit? Ja, klonk het gisteren rond het ziekenhuis in Hoogeveen, want het geeft mensen een veilig gevoel. Maar volgens spoedarts Sandjer ben je misschien beter geholpen als je met een hartinfarct gelijk naar Emmen kan, want dáár kunnen ze dotteren, in Hoogeveen niet.

Eerst bellen, is dus haar devies, in plaats van voor komen rijden. Voor een simpele botbreuk kun je alsnog naar Hoogeveen, maar je bent voor specialistische zorg elders meteen op de goede plek. Juist doordat de twee posten sluiten, kan de specialistische zorg elders in de regio blijven, aldus Treant. Die zorg wordt in de krimpregio levensvatbaarder als meer patiënten aankloppen, patiënten die niet meer in de streekziekenhuizen terecht kunnen. Zo zal het ziekenhuis in Assen juist groeien, volgens Treant.

Maximale aanrijtijd

Het sluiten van de posten hoeft niet erg te zijn, zegt ook zorgeconoom en oud-hoogleraar public health Guus Schrijvers. “Als de arts maar op tijd beschikbaar blijft.” Hij wijst op de maximale aanrijtijd van drie kwartier, die wettelijk verplicht is. In de nieuwe situatie lukt dit, verzekert een woordvoerder van Treant.

Wel geldt dat als er minder spoedeisende hulpposten zijn, er meer ambulances ingezet zullen moeten worden, zegt Schrijvers. De ambulancezorg in de omgeving opent daarom een extra post in Zweelo, laat UMCG Ambulancezorg weten. Ook komen er op den duur in Hoogeveen meer ambulances.

Het kan voor mensen juist veiliger zijn als ze niet zelf naar een SEH hoeven, maar kunnen wachten op een ambulance, zegt Schrijvers. “Ambulances zijn tegenwoordig bijna intensive care-afdelingen, ze hebben alles aan boord. De tijd van inpakken en wegwezen en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis, is voorbij.”

Het hoeft dus niet erg te zijn als een spoedpost sluit, het kan soms zelfs veiliger zijn, als er maar voldoende zorg voor terugkomt. Wel zullen mensen moeten wennen, aldus Sandjer. “Omdat de spoedeisende hulp er altijd is geweest, voelt het kaal als die er niet meer is.”

