Steeds meer beslist de patiënt wat ‘ondraaglijk lijden’ is bij euthanasie

Wie beslist of lijden ondraaglijk en uitzichtloos is, en of een patiënt dus op verzoek kan sterven? Het is al decennia voer voor een hartstochtelijk maatschappelijk debat. Volgens de euthanasiewet is het de arts die beslist. Maar de laatste jaren is daarbij de overtuiging van de patiënt steeds belangrijker geworden.

Dat is één van de conclusies uit een groot vijfjaarlijks onderzoek naar de euthanasiepraktijk in Nederland, in opdracht van het kabinet. Euthanasie is sinds 2002 bij wet geregeld: artsen mogen patiënten euthanasie verlenen, als ze zich daarbij houden aan een serie zorgvuldigheidseisen. Een daarvan is dat de arts ‘tot de overtuiging’ moet zijn gekomen dat een patiënt ‘ondraaglijk’ lijdt en dat dat ‘uitzichtloos’ is, oftewel dat er geen redelijke andere manier bestaat om dat lijden voldoende te verlichten.

Oordeel van de arts is minder belangrijk geworden

Dat daarmee de arts beslist of je als patiënt wel ‘erg genoeg’ lijdt, is sommige mensen een doorn in het oog. Maar in de praktijk is het medische oordeel van de arts de afgelopen jaren minder belangrijk geworden, en ‘de persoonlijke beleving van het lijden’ door de patiënt belangrijker, zo concluderen de onderzoekers van onder andere Erasmus MC, Amsterdam UMC en UMC Utrecht.

De letter van de euthanasiewet is niet veranderd, maar de uitvoering ervan beweegt mee met de veranderde ideeën in de samenleving, zo blijkt uit het rapport.

De onderzoekers leiden dat af uit interviews met artsen en een analyse van oordelen van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, die achteraf bekijken of artsen volgens de regels hebben gehandeld. De onderzoekers namen ook vragenlijsten af bij bijna 1100 leden van een burgerpanel, en analyseerden onder andere uitspraken van de rechter. Ook vergeleken ze de Nederlandse regels met die in andere landen zoals Canada en Australië, die inmiddels ook euthanasiewetten hebben.

De onderzoekers schatten dat in 2021 ruim negenduizend mensen euthanasie kregen: 5,3 procent van alle sterfgevallen. Dat was in 2015 nog 4,5 procent. De meeste mensen die euthanasie krijgen zouden volgens hun arts nog minder dan een maand geleefd hebben. Maar het aandeel van patiënten van wie het leven met meer dan een half jaar wordt bekort, is toegenomen van 8 procent tot 19 procent.

Ook in Australië en Canada beslist de patiënt over het lijden

Dat het belangrijker is geworden hoe de patiënt zelf over haar of zijn lijden denkt, is logisch, vinden de onderzoekers: artsen zijn steeds meer gewend om over elke behandeling meer samen met de patiënt te beslissen. Het sluit ook aan bij de ideeën in het burgerpanel: 60 procent vindt dat iedereen zelf moet kunnen beschikken over leven en dood. In 2016 was dat nog iets minder dan de helft.

In landen als Australië, Canada en Nieuw-Zeeland is bovendien in de euthanasiewetgeving vastgelegd dat de patiënt zelf beslist of zijn lijden ondraaglijk en uitzichtloos is, zo constateren de onderzoekers. Maar een wijziging van de letter van de Nederlandse wet om de invloed van de patiënt te vergroten heeft volgens de onderzoekers ‘niet veel meerwaarde’: belangrijker is een goed gesprek tussen arts en patiënt.

De onderzoekers waarschuwen ook: volgens hen zou je kunnen zeggen dat de wettelijke eisen voor euthanasie worden ‘uitgehold’, omdat de arts niet langer een eigen afweging kan maken als het gaat om het lijden van de patiënt. Ze verbinden daar verder geen conclusies aan. Wel vinden ze het belangrijk dat de arts ‘scherp blijft’ op een andere wettelijke eis: namelijk dat het verzoek van de patiënt vrijwillig en weloverwogen is.

‘Ga ervan uit dat arts rechtmatig handelt’ Verpleeghuisarts Marinou Arends was de eerste arts die – sinds de euthanasiewet van kracht werd – voor de rechter moest komen omdat ze zich niet aan de eisen in de wet zou hebben gehouden. Ze werd in 2019 ontslagen van alle rechtsvervolging: volgens de rechtbank had ze wél juist gehandeld. Sommige artsen betoogden dat euthanasie uit het strafrecht zou moeten verdwijnen, en dat de zaak artsen huiverig zou hebben gemaakt om euthanasie te verlenen. De onderzoekers stellen een alternatief voor ‘om meer afstand tot het strafrecht te creëren’. Op dit moment is euthanasie nog strafbaar, tenzij artsen aan de wettelijke eisen voldoen. De tekst van de wet kan zo worden aangepast dat artsen bij euthanasie in principe rechtmatig handelen, tenzij uit onderzoek door het OM het tegendeel blijkt. Het kabinet moet deze mogelijkheid laten onderzoeken, stellen de auteurs. Ook moet ‘het schenden van de zorgvuldigheidseisen’ bij euthanasie een apart misdrijf worden, betogen de onderzoekers. Dat voorkomt dat artsen terecht moeten staan voor moord, zoals Arends overkwam.

