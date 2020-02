Stagiairs in de zorg haken steeds vaker af: ‘Ze krijgen de vervelendste klusjes’

Stagiairs in de zorg krijgen te weinig begeleiding en moeten handelingen verrichten waarvoor ze nog niet klaar zijn. Daardoor staan leerlingen onder zware druk, voelen ze zich opgebrand, hebben geen tijd meer voor hun studie en lopen zo studievertraging op, blijkt uit een rapport van werknemersverzekering FNV over stagemisbruik in de zorg dat donderdag is gepubliceerd.

Vanwege de slechte begeleiding en de ervaren druk tijdens een stage, overweegt vier op de tien leerlingen te stoppen met de studie. Vijftien procent van de stagiairs die een meldingen hebben gedaan, is inmiddels zelfs al gestopt.

De FNV vindt dat problematisch omdat juist in de zorgsector grote behoefte is aan personeel. Dat tekort is deels op te lossen met nieuwe lichtingen vanuit de mbo’s en hbo’s. Als deze leerlingen hun studie de rug toekeren omdat stagebegeleiders te weinig tijd voor hen hebben en omdat er te weinig personeel rondloopt voor de dagelijkse werkzaamheden, dan bijt de sector zichzelf in de staart.

Vervelendste klusjes

De meeste meldingen die de FNV kreeg, binnengekomen van november tot en met januari, kwamen uit de verpleeghuiszorg en thuiszorg. Het betrof vooral mbo-stagiairs, onder wie leerlingen van het Rotterdamse Zadkine. Regine van den Kieboom, docent verpleegkunde, herkent de meldingen. “Ik hoor regelmatig klachten over uitzendkrachten in verpleeghuizen die niet eens geschoold zijn in de zorg en begeleid moeten worden door stagiaires”, zegt ze.

Het gebrek aan voldoende personeel dat stagiaires begeleidt, leidt ertoe dat de gezondheid van patiënten in gevaar kan komen. Bij een derde van de meldingen moeten de leerlingen (in de verpleging, verzorging en thuiszorg, ziekenhuiszorg, ggz en gehandicaptenzorg) handelingen verrichten waartoe ze nog niet in staat zijn, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een infuus, de verzorging van een wond of het toedienen van medicatie of sondevoeding.

Volgens Van den Kieboom worden stagiairs “ingezet voor de zwaarste en vervelendste klusjes”. “Soms staan stagiairs zonder inwerken binnen twee dagen alleen op de zwaarste patiëntengroep.” De docente zegt dat studenten en stagiairs vaak niets durven te zeggen over de wantoestanden, uit angst voor een onvoldoende.

Twijfels

Binnen het mbo is de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een belangrijke spil in de stageverlening. Zij hebben twijfels bij het aantal van tweeduizend meldingen. Daar zouden dubbelingen tussen zitten en zaken die zich in het verleden hebben afgespeeld, stelt een woordvoerder.

Neemt niet weg dat SBB het rapport van FNV serieus neemt. De organisatie heeft vorig jaar zelf ook al extra controles uitgevoerd, “juist omdat je niet alleen met stagiairs te maken hebt, maar ook met patiënten. Dat leidde ertoe dat we van tweehonderd bedrijven erkenningen hebben ingetrokken. Daar lopen nu geen stagiairs meer rond.”

Vage grens

SBB gaat de meldingen die vanuit het mbo komen onderzoeken – tot tevredenheid van de MBO Raad. “Bij het SBB zitten we met zowel bedrijfsleven als FNV aan tafel”, zegt woordvoerder Marije Hulsbosch van de MBO Raad. “We zijn ontzettend nieuwsgierig wat er achter deze cijfers aan verhalen zit. De telefoontjes en signalen die de FNV heeft gekregen, moet je zeker niet wegwuiven maar serieus nemen.”

Van de klachten die de FNV ontving, ging tachtig procent over werken als een volwaardige arbeidskracht. Nu komt ongeveer een derde van de meldingen van stagiairs die via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) de zorg instromen. Zij hebben een arbeidscontract en zijn daarmee volwaardige arbeidskrachten. “Neemt niet weg dat je dan ook aan het leren bent, maar de grens tussen medewerker en student lijkt daar soms wat vager”, zegt Hulsbosch.

