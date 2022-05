Sluitingen in de ggz zetten minister Helder voor het blok

Woensdag moet minister Conny Helder (langdurige zorg, VVD) in de Tweede Kamer uitleggen hoe ze nieuwe problemen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) denkt te voorkomen. Zo gaat zorgaanbieder Pro Persona het Centrum voor psychotherapie (CVP) in Lunteren deze zomer sluiten, als bezuiniging. Ggz-aanbieder Inforsa doet de deuren van de Kliniek voor Intensieve Behandeling (KIB) in Amsterdam dicht, vanwege personeelsgebrek.

En Altrecht, een ggz-instelling in het midden van het land, wil het aantal bedden van Eikenboom, centrum voor ernstige psychosomatische klachten in Zeist, halveren van 32 naar 16 bedden. De zorg zal zoveel mogelijk ambulant worden afgedaan. Vorig jaar sloot in Amsterdam ook al de lhbti-poli van i-Psy, dochter van de Parnassia Groep.

‘Die mensen kun je niet laten reizen door het land’

Het zijn allemaal ontwikkelingen die de woede hebben gewekt van (ex-)patiënten en behandelaren. “Er wordt bezuinigd ten koste van de patiënt, die moet dus vooral ambulant geholpen worden”, zegt psychiater Dominique van de Loo. Zij is een van de sprekers donderdag op de manifestatie in Den Haag, georganiseerd door de actiegroep Red de specialistische GGZ! die meer geld eist voor de geestelijke gezondheidszorg.

Ook patiëntenorganisatie Mind hekelt de ‘ambulantisering van de zorg’. “We hebben het hier wel over de ic van de ggz”, zegt woordvoerster Mariëlle van den Berg van Mind. “Eikenboom bijvoorbeeld behandelt alleen ernstig zieke mensen die om onverklaarbare redenen niet meer kunnen lopen, pseudo-epileptische aanvallen hebben of ernstig pijn lijden. Die mensen kun je niet laten reizen door het land. Eikenboom biedt zulke unieke zorg, die kennis is nergens voorhanden.”

‘Staatszorg, dat is de oplossing’

Ook de voorgenomen sluiting van de KIB noemt Mind onverantwoord. “Je kunt die mensen niet zomaar op straat zetten en de zorg verder ambulant afdoen. Deze patiënten hebben vaak al een ambulant verleden, die zitten niet voor niets bij de KIB. Ze kunnen nergens elders terecht en zijn vaak een gevaar voor zichzelf en hun omgeving.” Twee jaar geleden stelde de Algemene Rekenkamer al dat de zorg voor mensen met ernstig psychische problemen slecht is geregeld.

“Er moet iets gebeuren”, zegt Lisa Westerveld, Kamerlid voor GroenLinks die het initiatief nam om woensdag de minister door te zagen over de kwestie. Ze vindt dat Helder zich tot nu toe teveel verschuilt achter zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Ook als een instelling door personeelsgebrek een afdeling sluit, is dat een probleem waarvoor Helder verantwoordelijk is, vindt het GroenLinks-Kamerlid. “Precies dezelfde problemen zien we na de decentralisatie in de jeugdzorg, waar ook te weinig specialistische hulp is voor juist de jongeren met de meest complexe problemen.”

Westerveld vindt dat er een landelijke regeling moet komen voor de financiering van hoogspecialistische ggz-zorg, ook omdat de huidige aanpak alleen maar tot langere wachtlijsten leidt. Ook Mind lijkt zo’n regeling wel wat. “Staatszorg, dat is de oplossing”, zegt de patiëntenorganisatie.

