‘Slim’ eigen risico moet leiden tot betere zorgkeuzes, maar zaait vooral verwarring

Het kabinet wil het eigen risico in de zorg spreiden over meerdere behandelingen. Dat zou een flinke besparing opleveren.

Wie zijn eerste medisch-specialistische kosten van het jaar maakt, is daarvoor voortaan niet meer 385 euro eigen risico aan kwijt, maar maximaal 150. Niet dat het eigen risico verlaagd wordt, het wordt gespreid. Bij een volgende ingreep in hetzelfde jaar is de bijdrage weer maximaal 150, totdat het verplichte eigen risico van 385 euro is bereikt. Het kabinet noemt dat een ‘slimmer’ eigen risico, waardoor mensen ‘langer kostenbewust’ zijn.

Het zou een aanzienlijke besparing op moeten leveren, en wel aan alle kanten. Volgens de besluitenlijst van de ministerraad van vrijdag gaan een miljoen mensen minder eigen risico betalen op deze manier, gemiddeld zo’n 100 euro. Daarbovenop verwacht het kabinet dat er minder zorgkosten worden gemaakt omdat mensen nog eens kritisch kijken of een ingreep nodig is. Dat zou 200 miljoen euro aan besparingen moeten opleveren. En niemand zou meer betalen, want het plafond aan eigen risico blijft hetzelfde, 385 euro of een hoger bedrag als mensen daar zelf voor gekozen hebben.

Onderzoek aan de universiteit van Tilburg wees eerder uit dat met een dergelijke ingreep inderdaad forse besparingen te halen zijn. Maar er zijn ook zorgen om averechtse effecten. Patiënten zouden noodzakelijke behandelingen kunnen mijden omdat ze tegen de uitgave opzien. Nu al doet 9 procent van de mensen dat, bleek uit onderzoek van Nivel in 2021.

Niet-praktiserend huisarts Kees Rovers, die al langer waarschuwt voor deze zorgmijdende effecten van eigen risico, heeft ‘wel enige zorg’ dat dit nog meer kan worden, omdat patiënten nu vaker zelf de portemonnee moeten trekken. “En als dat gebeurt, ben je op termijn duurder uit, ook als maatschappij.” Al met al ziet hij het plan wel als ‘een stapje in de goede richting, maar lang niet genoeg’.

Voor wie is dit bedoeld?

Het plan, dat al in het coalitieakkoord vermeld stond, lijkt de zorg wat te overvallen. De patiëntenfederatie heeft nog veel vragen. Bovenal voor wie deze wijziging bedoeld is. Mensen met een chronische aandoening, die vaak meermalen per jaar een specialist zien, kunnen niet zomaar van een afspraak afzien. De federatie vraagt zich ook af hoe het plan werkt voor mensen die hebben gekozen voor een hoger risico dan 385 euro. En of de kosten van bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek onder deze regeling vallen.

Ook de vereniging van zorgverzekeraars kan nog niet reageren, zegt een woordvoerster. Het kabinet stelt dat het plan ‘een drukkend effect op de nominale premie’ zal hebben, maar daar wil Zorgverzekeraars Nederland niet op vooruit lopen. “Wanneer meer details bekend zijn, zullen de zorgverzekeraars nagaan wat de impact voor hun verzekerden is. Dat is nu nog niet te zeggen.”

Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid gaat de regeling uitleggen in een brief aan de Tweede Kamer. Die wordt komende week verwacht.

