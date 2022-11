Schurft rukt op, hoe houd je hem op afstand?

Allereerst een disclaimer: voor schurft geldt geen meldingsplicht, anders dan bijvoorbeeld voor Covid-19, polio of apenpokken. Hoeveel mensen op dit moment de huidziekte hebben – herkenbaar aan huidblaasjes, pukkeltjes, schilferende gangetjes van de schurftmijt en vooral veel jeuk – is dus niet met zekerheid te zeggen.

Maar er zijn wel indicaties dat de mijt oprukt. Kennisorganisatie Nivel, die wekelijks de klachten registreert waarmee mensen in 2021 en 2022 aankloppen bij de huisarts, laat een toename zien. Dat sluit ook aan bij de trend die onderzoekers al eerder vaststelden: in 2011 kwam schurft voor bij 0,6 van de 1000 inwoners. In 2020 was dat bij 2,6 op de 1000. Nieuwe jaarcijfers ontbreken.

Dicht op elkaar

Waarom schurft oprukt, is onbekend. Maar er zijn wel vermoedens. Mogelijk melden zich steeds meer mensen met de huidziekte bij de huisarts omdat er meer aandacht voor is, denken onderzoekers.

De mijt krijgt vooral kans waar veel mensen dicht op elkaar wonen en leven. Denk aan asielzoekerscentra, gevangenissen, onderkomens voor dak- en thuislozen, maar ook studentenhuizen. Ook wie in de zorg werkt en veel patiëntencontact heeft, loopt een hoger risico.

Want langdurig lichamelijk contact, langer dan vijftien minuten, is noodzakelijk om de Sarcoptes scabiei var. hominis, het minuscule mijtje, te laten uitgroeien tot een ware plaag. Een kus of een handdruk zijn geen probleem, maar samen slapen in hetzelfde bed, of kleding of knuffels delen zijn risico’s. De incubatietijd bedraagt twee tot zes weken, de jeuk kan over het hele lichaam optreden en is het hevigst in bed en bij warmte. De mijt komt bij hogere temperaturen namelijk extra in beweging.

Medicatie – zalf of tabletten, voorgeschreven door de huisarts – is de enige manier om de mijt, binnen een week of vier, eronder te krijgen. De jeuk kan gedurende die behandeling toenemen, waarbij mentholpoeder of vette zalf verlichting kunnen bieden. Het is wel zaak kleding, beddengoed en handdoeken goed te wassen, op minstens zestig graden. Niet-wasbaar textiel moet minstens 72 uur in de diepvriezer.

Lees ook:

Slecht nieuws: het gaat goed met de schurftmijt

Met veel dier- en plantensoorten gaat het in ons land bedroevend slecht. Veel insecten zijn vrijwel uitgestorven en vogelsoorten als de kuifleeuwerik of de ortolaan hebben de moed opgegeven. Gelukkig zijn er ook uitzonderingen, schrijft Jelle Reumer over de mijt.

Studente Eline (23) heeft al drie maanden last van schurft. ‘Het ergste is de slapeloosheid’

Het aantal schurftbesmettingen neemt toe, blijkt uit onderzoek van Nivel. De Delftse studente Eline probeert er nu voor de achtste keer vanaf te komen.