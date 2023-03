Ruim één op de tien jongvolwassenen haalt alsnog HPV-prik

Ruim 160.000 jongvolwassenen van 19 tot 27 jaar maakten de afgelopen tijd een afspraak voor een vaccinatie tegen HPV, of lieten de eerste prik zetten, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze leeftijdsgroep kan zich dit jaar gratis laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV), dat zes soorten kanker kan veroorzaken.

Deze leeftijdsgroep kan sinds begin dit jaar een prik halen. Het gaat om eenmalige inhaalcampagne voor jongvolwassenen die de prik als kind nog niet hebben gehaald, of nog niet konden halen. Meisjes en jongens krijgen nu in het jaar dat ze 10 worden een uitnodiging voor de vaccinatie tegen HPV. Voor meisjes geldt dat al langer, voor jongens sinds vorig jaar.

Begin dit jaar werden zo'n 900.000 mannen en 400.000 vrouwen uitgenodigd een prik te halen. Ruim de helft van de vrouwen heeft de prik als kind al gekregen. Van de groep die nu is opgeroepen heeft zo'n 12 procent een afspraak gemaakt. Het RIVM spreekt van ‘een mooie start’.

Tussen de twee prikken zit een periode van vijf maanden

Voor de overige 1,15 miljoen is ‘enige haast geboden’, zo stelt het instituut: er moet namelijk minimaal vijf maanden tussen de twee prikken zitten. De vaccinaties zijn tot eind 2023 gratis. Daarna kosten ze samen tussen de 350 en 400 euro.

Komende zaterdag, op de internationale ‘HPV Awareness Day’ (HPV-bewustzijnsdag), is de vaccinatie voor jongvolwassenen zonder afspraak te halen bij 45 GGD-locaties verspreid over het land.

HPV kan onder meer baarmoederhalskanker, peniskanker en keelkanker veroorzaken. Het virus is seksueel overdraagbaar, dus de kans dat de vaccinatie zijn werk doet, is het grootst bij wie nog geen seks heeft gehad. Toch kan de inenting ook op latere leeftijd werken.

De vaccinatie is sinds 2009 onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma voor meisjes, toen nog vanaf 13 jaar. In de eerste jaren bleef de vaccinatiegraad iets boven de 50 procent. Sindsdien is de opkomst gestaag toegenomen, aldus het RIVM, tot ongeveer 70 procent in 2021.

Ook voor de jeugd van 11 tot en met 18 jaar loopt een inhaalcampagne: Zij kunnen dit jaar (net als vorig jaar) gratis de HPV-prikken krijgen. Jaarlijks krijgen in Nederland naar schatting 1500 mensen kanker door HPV.

