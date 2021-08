Ruim duizend meldingen van menstruatiestoornissen na coronavaccin

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot dusver meer dan duizend meldingen van menstruatiestoornissen na een coronavaccinatie ontvangen. Het gaat om klachten zoals het uitblijven van de menstruatie, heviger menstruatie, doorbraakbloedingen en bloedingen na de overgang.

Het is de eerste keer dat Lareb rapporteert over de gemelde menstruatiestoornissen. De meldingen worden volgens het bijwerkingencentrum nader onderzocht. Volgens directeur van Lareb Agnes Kant wil dit nog niet zeggen dat het om bijwerkingen van de vaccins gaat. “Dit soort menstruatiestoornissen komen normaal ook veel voor.” Als veel mensen een vaccin krijgen, zullen zich dus ook veel mensen melden met menstruatiestoornissen, die ze anders mogelijk ook hadden gehad. Anderzijds wordt niet elke menstruatieklacht gemeld, aldus Kant. “Dus het kan ook zijn dat er wel iets van een bijwerking speelt, misschien iets hormonaals. We kunnen er nog niet veel over zeggen.”

Volgens Bertho Nieboer, als gynaecoloog verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen, zijn deze stoornissen nog geen reden tot zorg. “We weten dat er een interactie is tussen het immuunsysteem en de geslachtshormomen. Dus zo’n heftige bloeding of juist het uitblijven van de menstruatie kan zeker het gevolg zijn van een vaccinatie. Maar wel eenmalig. Er is geen wetenschappelijke basis voor een blijvend effect.”

Koorts heeft ook invloed op de cyclus

De vaccinatie kan ook indirect een rol spelen. Koorts is een bekende bijwerking van de prik, maar heeft ook invloed op de cyclus. Net als stress, door angst voor de prik of vanwege de pandemie zelf. Nieboer zou zelf willen weten of het moment in de cyclus waarop de vaccinatie is ontvangen, van invloed is. Dat is nu niet bij Lareb gemeld.

Lareb ontving ook nieuwe meldingen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na een prik met AstraZeneca of Janssen. Het gaat om 33 meldingen na AstraZeneca, waarbij het in achttien gevallen vrijwel zeker de zeldzame bijwerking betrof. Er kwamen zeven meldingen binnen na een prik met Janssen, waarbij het in drie gevallen vrijwel zeker om de zeldzame bijwerking ging. De meldingen van de zeldzame bijwerking kwamen van veertien vrouwen en zeven mannen. Hiervan waren er zes tussen 20 en 40 jaar oud, drie tussen 40 en 60 jaar en twaalf ouder dan 60 jaar.

Lareb ontving 271 meldingen van een heftige allergische reactie na vaccinatie. In 67 gevallen ging om een anafylactische reactie, een immuunreactie van het lichaam die gevaarlijk kan zijn. De eerste symptomen begonnen meestal in de eerste 15 tot 30 minuten na de vaccinatie. Alle patiënten zijn volgens Lareb behandeld en hersteld.

