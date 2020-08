Rotterdamse verpleeghuizen zetten zich opnieuw schrap voor corona: ‘We zijn beter voorbereid’

Het coronavirus lijkt nog niet van plan om Rotterdam achter zich te laten. Tussen zondag- en maandagochtend kwamen er in de stad 121 gevallen bij, terwijl de landelijke teller op 372 positief geteste personen bleef steken. Ook vorige week prijkte de stad samen met Amsterdam bovenaan het lijstje van plekken met de meeste nieuwe coronagevallen. Toen kwam ruim een derde van de positief geteste personen uit die twee steden.

De cijfers uit de steden passen in het landelijke beeld van een stijgende coronalijn. Maandag steeg het aantal ziekenhuisopnamen met 18, waardoor het totale aantal opnames nu 109 bedraagt. Op de intensive cares liggen momenteel 27 patiënten met het virus, het hoogste aantal sinds 1 juli. Over de grens, in Antwerpen, stijgen de ziekenhuisopnamen ook, terwijl het aantal besmettingen vorige week verdubbelde. Hoe is de sfeer in de Rotterdamse verpleeghuizen te midden van al dit cijfergeweld?

“We maken ons wel zorgen”, laat Franka van Eijndhoven van ConForte, het samenwerkingsverband van Rotterdamse ouderenzorginstellingen weten. “Met het aantal besmettingen nemen ook de risico’s weer toe.” Ook bij zorggroep Argos wordt met lede ogen toegezien hoe het virus oprukt. “Dit is een kwetsbare doelgroep. Het verontrust ons dat de voorzorgsmaatregelen, zoals de anderhalve meter, niet door iedereen in acht worden genomen.”

Op scherp blijven staan

Tegelijkertijd relativeren de zorginstellingen ook. “Zorgen maken, dat doen we al sinds het virus voor het eerst opdook”, zeggen ze bij Argos. Men is nu beter voorbereid, klinkt het. “Nu het virus wat langer rondwaart, weten we gewoon beter hoe we moeten handelen”, zegt Anneke Lameijn van zorgkoepel Laurens in Rotterdam. De instelling heeft 29 locaties. Op al die plekken werd het coronavirus in de afgelopen maanden vastgesteld; ook zijn er bewoners aan het virus overleden. Maar nu zijn alle locaties coronavrij. “Het is wel spannend. Je hoopt gewoon dat je het virus buiten de deur kan houden.” Maar, zegt Lameijn, er is goede moed dat dat kan. “We nemen preventieve maatregelen. Personeel en bezoekers is bijvoorbeeld nog eens gevraagd om altijd een mondkapje te dragen.”

Van een tekort aan mondkapjes is volgens de verpleeghuizen geen sprake. Ook het testen gaat beter, zeggen verschillende organisaties, omdat de GGD Rotterdam-Rijnmond een test-spreekuur heeft ingericht, speciaal voor zorgpersoneel. Maar het blijft afwachten wat het virus gaat doen. Lameijn: “Je moet gewoon steeds op scherp blijven staan”.

Lees ook:

Twentse verpleeghuizen regelen één opvang voor ouderen met corona

Besmette bewoners van Twentse verpleeghuizen kunnen voortaan op een gezamenlijke corona-opvang terecht. Dit moet voorkomen dat de huizen weer volledig op slot moeten, ook voor bezoekers.