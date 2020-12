Roep om inzet van het leger in Groningse en Twentse verpleeghuizen. ‘We naderen het zwartste scenario’

Hoe kan je als ouderenzorginstelling voldoende zorg leveren als er steeds meer bewoners ziek worden en tegelijkertijd personeel uitvalt door Covid-19? Die vraag moet bestuurder Inge Pesch van de Groningse zorginstelling Dignis elke dag opnieuw beantwoorden. En elke dag is het antwoord moeilijker te geven. Zo’n 12 tot 14 procent van haar personeel zit ziek thuis en een ander deel wacht op de uitslag van een coronatest. Daarom vroeg zij bij de burgemeester en het Veiligheidsberaad vorige week al om hulp van defensie. “Want het dreigt aan alle kanten vast te lopen.”

Dat is niet alleen bij Dignis het geval. Ook elders in Groningen, Oost- en Noord-Gelderland en in Twente nadert het ‘zwartste scenario’ waarbij zelfs geen personeel meer is voor basiszorg. Daarom schreven de voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Groningen, Gelderland en Twente een brandbrief naar het ministerie van volksgezondheid. Het leger moet hulp bieden. Dinsdag zal het Veiligheidsberaad over de brief praten.

“We hebben een tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau”, zegt Pesch. “We zetten al personeel in vanuit de paramedische zorg (oefentherapie, fysiotherapie, ergotherapie, et cetera), medisch studenten en verpleegkundigen in opleiding. Dat is mooi, en goed voor het toezicht op de afdelingen, maar waar we nu het meeste behoefte aan hebben is gekwalificeerd personeel voor covidzorg. Mensen die bijvoorbeeld verstand hebben van infectieziekten.”

Onoplosbare puzzel

Die afdelingen met covid vragen dubbel zoveel personeel als gewone afdelingen. Dat is normaal al een opgave, en met het hoge ziekteverzuim een nagenoeg onoplosbare puzzel. “We zetten nu personeel van andere afdelingen in om covidzorg te verlenen. Maar die andere afdelingen gaan natuurlijk ook door.”

In de zorg zijn alle ketens met elkaar verbonden, zegt Pesch. “Als de revalidatie-afdelingen in de problemen komen doordat personeel ziek wordt of ergens anders dringend nodig is, heeft dat gevolgen voor de ziekenhuizen. Zij kunnen hun cliënten dan niet meer uitplaatsen.”

Dat de tekorten aan personeel doorwerken, is ook te zien bij de dagbesteding. Ouderen met dementie die nog thuis wonen, kunnen bij Dignis een paar dagen per week bij elkaar komen voor activiteiten. Dat is nu tijdelijk stilgezet. “Gevolg is dat de familie van deze groep ouderen in de knel komt”, zegt Pesch. “Alles is met elkaar verbonden. Dat geldt ook voor de thuiszorg. Daar kunnen we de routes nog net volhouden. Maar in de regio zijn er organisaties die zo veel zieken hebben dat ze routes moeten verkorten. Dat betekent alleen nog de noodzakelijke steun geven, maar steunkousen aan- of uittrekken wordt even minder.”

Hulp van defensie

De oplossing? Minder zieken, maar dat zal de komende weken nog niet het geval zijn. Dus moet er meer hulp komen, van defensie bijvoorbeeld. En de ouderenzorginstellingen in Groningen werken samen om de zorg zoveel mogelijk overeind te houden. “We overleggen met alle bestuurders in Groningen en inventariseren waar de grootste knelpunten zitten. Als er ergens personeel vandaan kan komen, dan verdelen we dat eerlijk over de huizen waar de problemen het grootst zijn.”

Lees ook:

Leger helpt na uitbraak in zorghuis Ede: ‘Met militaire discipline kan je in een week een instelling resetten’

Ede worstelt met Covid-19. Het leger is voor de tweede keer reddende engel. Eerder hielpen militairen al in het ziekenhuis, nu in het zorghuis voor oudere doven.

Duitsland en Frankrijk beginnen wél in verpleeghuizen met vaccineren

Dag en nacht is in Duitsland doorgewerkt om zondag te kunnen beginnen met vaccineren. Zo’n 440 stoffige concertzalen, hotels en asielzoekerscentra zijn er al omgebouwd tot vaccinatiecentra.