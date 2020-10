RIVM: vraag naar griepprik bij huisartsen lijkt aantal beschikbare griepvaccins te overstijgen

Er zijn niet genoeg griepvaccins beschikbaar om aan de vraag naar griepprikken te voldoen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het ministerie van Volksgezondheid reageerde meteen door 70-plussers en mensen met medische aandoening voorrang te geven op het vaccin. Ook wordt gezonde mensen tussen 60 en 69 jaar gevraagd niet op de uitnodiging voor een griepprik in te gaan, laat staatssecretaris Paul Blokhuis weten. “Als deze groep eenmaal gevaccineerd is, kunnen de overgebleven vaccins worden gebruikt.”

De griepprik is bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder en voor volwassenen en kinderen met bepaalde medische aandoeningen. In totaal ontvangen jaarlijks zes miljoen mensen van de huisarts een uitnodiging voor het halen van de gratis griepprik. Het vaccin verkleint de kans op griep en biedt daarnaast bescherming tegen de ernstige gevolgen van de ziekte.

Grotere vraag

Vanwege het coronavirus hadden het RIVM en de stichting SNPG al een grotere vraag naar de griepprik verwacht. Om die reden waren in de zomer al een half miljoen vaccins extra ingekocht. In totaal zijn er 3,88 miljoen stuks beschikbaar, ruim een half miljoen meer dan vorig jaar. Maar de vraag is nog groter, zegt Blokhuis. Om tot een evenredige verdeling te komen mochten huisartsen hun normale bestelling met niet meer verhogen dan 15 procent. Volgens onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg Nivel daalde de animo voor de prik al jaren. In 2008 haalde 72 procent van de doelgroep een injectie, tien jaar later was dit nog maar 50 procent.

Volgens het RIVM is de griep in ons land nog niet duidelijk aanwezig. Het instituut zegt dat op het zuidelijk halfrond het griepseizoen ‘mild’ is verlopen. Dat kan te maken hebben met de maatregelen die niet alleen helpen tegen de verspreiding van het coronavirus, maar ook tegen de verspreiding van de griep, aldus het RIVM.

