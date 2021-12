Risicogroepen moeten langer wachten op de derde prik, de Patiëntenfederatie is bezorgd

Zestigplussers zijn deze maand aan de beurt voor de booster, zestigminners vanaf januari. De boosterprik moet het immuunsysteem van alle gevaccineerden oppeppen om nieuwe mutaties van het virus, zoals de omikronvariant, beter te lijf te kunnen.

De Gezondheidsraad adviseerde eind november om dit keer geen onderscheid te maken tussen mensen met of zonder bepaalde ernstige aandoeningen. Iedereen wordt op volgorde van leeftijd geprikt, omdat een hogere leeftijd volgens de Gezondheidsraad de grootste voorspeller is van een ernstiger ziekteverloop. Bovendien komt dat de snelheid van de vaccinatiecampagne ten goede.

Alleen mensen met het syndroom van Down krijgen versneld een booster. Bovendien is er de groep mensen met een door ziekte of medicatie beschadigd immuunsysteem. Zij kregen recent al een derde prik, en zijn daarom pas over zes maanden aan een nieuwe booster toe. Het gaat dan bijvoorbeeld om groepen patiënten met kanker en transplantatiepatiënten.

Buiten de boot

Andere (hoog)risicogroepen vallen buiten de boot, waarschuwt Jan Benedictus, programmamanager bij Patiëntenfederatie Nederland. Het gaat onder anderen om tienduizend mensen met een spierziekte. Zij vielen eerder dit jaar nog onder de ‘medische hoogrisicogroepen’, en werden vanaf half maart met voorrang gevaccineerd.

Bij de booster is dat niet nodig, zegt de Gezondheidsraad, omdat er geen aanwijzingen zijn dat het vaccin bij hen minder goed werkt. Ook komen zij, als ze eenmaal gevaccineerd zijn, niet vaker in het ziekenhuis terecht dan anderen van hun leeftijd.

“In de praktijk betekent dat dat zij langer moeten wachten. Het interval tussen hun tweede prik en booster is groter dan bij gezonde leeftijdsgenoten”, zegt Benedictus. “Dat is volgens mij niet de bedoeling. Ik ben geen deskundige, maar we horen dat het belangrijk is om te boosteren omdat de bescherming van de vaccins terugloopt. Mijn boerenverstand zegt dat als zij langer moeten wachten, hun bescherming verder teruggelopen zal zijn, voor ze een booster krijgen.”

‘Bij besmetting komt het immuungeheugen in actie’

Hoogleraar vaccinologie Cecile van Els van de Universiteit Utrecht schat dat anders in, zegt ze. “Mocht je besmet raken, dan komt je immuungeheugen in actie”, zegt ze. “Boosteren na zes of na negen maanden is eigenlijk al behoorlijk snel. Het zal ook voor het immunologische effect van de booster niet uitmaken of zij iets eerder waren gevaccineerd dan anderen. Het kan zelfs een sterkere boosterrespons geven.”

Volgens Patiëntenfederatie Nederland zit er voor de groep die het betreft ook een mogelijk praktisch nadeel aan een late booster. Als op 1 februari de nieuwe Europese regels van kracht worden, kunnen mensen niet meer reizen als ze hun booster nog niet hebben, en hun tweede prik langer dan negen maanden geleden was.

