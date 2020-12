Radiologen: MRI voorkomt onnodige sterfte bij borstkanker

Sommige vrouwen hebben naast een mammogram bij het bevolkingsonderzoek ook een MRI nodig. Dat zeggen Nederlandse radiologen, die de staatssecretaris oproepen de scan in te voeren.

Door geen aanvullende MRI-scan toe te staan bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, komen vrouwen er onnodig laat achter dat zij borstkanker hebben. Daardoor kunnen ze overlijden. Dat is de waarschuwing van Nederlandse radiologen die een brief hebben geschreven aan staatssecretaris Paul Blokhuis (volksgezondheid). Hij had de Gezondheidsraad gevraagd zich te buigen over een extra MRI. De raad adviseerde in oktober de aanvullende MRI niet toe te staan, omdat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen. Radiologen begrijpen niets van dat advies.

Elk jaar ondergaan ongeveer 1 miljoen vrouwen in Nederland een borstkankerscreening. Van deze groep krijgen 7000 vrouwen te horen dat zij borstkanker hebben. De sterfte per jaar ligt rond de 3000. Dat cijfer was hoger, maar door screening met mammografie zijn artsen er sneller bij en is de genezingskans groter.

Niet zichtbaar

Bij vrouwen met een zeer dicht borstklierweefsel zijn tumoren op een mammogram niet altijd zichtbaar, terwijl zij een grotere kans hebben op borstkanker. Met een extra MRI zijn de tumoren wel te zien. “Naar onze mening is er zeer overtuigend en solide bewijs voor de waarde van MRI-screening bij vrouwen met zeer veel klierweefsel in de borsten en dient dit geïmplementeerd te worden,” schrijven de radiologen.

Het advies van de Gezondheidsraad is gebaseerd op resultaten uit een tien jaar durend Nederlands onderzoek. Volgens de radiologen laat het onderzoek ‘onomstotelijk zien’ dat een MRI-scan tot snellere opsporing van kleinere tumoren leidt en voor minder uitzaaiingen in de lymfeklieren zorgt. Ook zagen de onderzoekers een sterke afname van ‘intervaltumoren’ die zich tussen twee screenings in ontwikkelen. De screenings zijn in Nederland elke twee jaar.

Nadelen

Allemaal voordelen, maar de Gezondheidsraad ziet ook minpunten. Meer fout-positieven bijvoorbeeld. Dat zijn de vrouwen die ten onrechte te horen krijgen dat zij borstkanker hebben terwijl dat niet zo is. De radiologen erkennen dat het aantal fout-positieven iets toeneemt. Maar dat is op te lossen door snel de afwijkingen op de scan goed te analyseren, zodat vrouwen zo kort mogelijk rondlopen met het idee dat zij borstkanker hebben zonder dat het zo is.

Tweede nadeel zijn de overdiagnoses. Een vrouw krijgt dan te horen dat zij borstkanker heeft, terwijl de tumor nooit tot problemen zou hebben geleid. “Zij wordt dus patiënte gemaakt, terwijl dat niet nodig was”, erkennen de radiologen. “Helaas is het niet mogelijk te voorspellen of een tumor ‘overgediagnosticeerd’ is. De medische wetenschap is wel steeds beter in staat de behandeling aan te passen aan de agressiviteit van de gedetecteerde borstkanker, waardoor de consequenties van overdiagnoses afnemen.” Daardoor wegen de nadelen volgens de radiologen wel degelijk op tegen de voordelen. Op 1 februari bespreekt Blokhuis het advies met de Kamer.

