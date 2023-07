Psychiaters worstelen met grotere rol bij euthanasie

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam heeft een psychiater berispt, omdat ze in twee gevallen niet de juiste procedure heeft gevolgd. Om over te gaan tot euthanasie moeten artsen voldoen aan wettelijke zorgvuldigheidseisen, waarbij onder meer moet vaststaan dat een patiënt wilsbekwaam is en uitzichtloos lijdt. Psychiaters dienen bovendien een second opinion te vragen bij een collega met kennis van zaken over de specifieke mentale aandoening.

In het ene geval had de psychiater geen collega ingeschakeld, wat ze heeft erkend als onjuist. In het andere geval had ze wel een second opinion gevraagd, maar daarbij ontstond onenigheid over de vraag of de patiënt al of niet wilsbekwaam was.

De collega-psychiater meende van niet, onder meer “omdat de reden om dood te willen ligt in een psychotische overtuiging”. Ook was het volgens deze collega nog mogelijk om de patiënt verder te behandelen.

Psychiaters zijn terughoudend

Na overleg met haar behandelteam en een andere expert concludeerde de uitvoerende psychiater dat de patiënt wel wilsbekwaam was. Ze is onder meer berispt omdat ze niet goed heeft onderbouwd waarom ze aan haar opvatting vasthield. Hierbij heeft het tuchtcollege naar eigen zeggen rekening gehouden met de “complexiteit van de materie”.

Wat maakt euthanasie bij psychisch lijden zo ingewikkeld? En is dat ook de reden dat psychiaters terughoudend zijn met het afhandelen van euthanasieverzoeken?

Het grootste probleem bij verzoeken als gevolg van psychisch lijden is het vaststellen van de uitzichtloosheid, zegt ouderenpsychiater Sisco van Veen, tevens onderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie en Amsterdam UMC. “Psychische aandoeningen zijn bijna nooit dodelijk, dus bij uitzichtloosheid draait het in feite om de vraag: zijn er nog behandelingen die het lijden kunnen verlichten? Dat is niet objectief vast te stellen, maar een kwestie van interpretatie, met alle onzekerheid van dien.”

Wachttijden van twee jaar zijn normaal

Over de wilsbekwaamheid zijn psychiaters het vaak eens, zegt Van Veen, maar niet als de patiënt verward is of psychotische klachten heeft. “Ook hiervoor is geen oplossing. We hebben wel richtlijnen om de wilsbekwaamheid van patiënten vast te stellen, maar geen bloedtest of AI die 98 procent zekerheid biedt. De inschatting van de psychiater geeft de doorslag. Onenigheid hierover zal blijven bestaan.”

Deze complexiteit is de belangrijkste reden dat psychiaters terughoudend zijn om euthanasieverzoeken te behandelen. Dat blijkt ook uit onderzoek van het Expertisecentrum Euthanasie (de vroegere Levenseindekliniek), waar wachttijden tot twee jaar normaal zijn.

Principiële redenen

In 2021 zijn 115 euthanasieverzoeken uitgevoerd, waarvan 32 door psychiaters; de rest is afgehandeld in het Expertisecentrum Euthanasie. In de cijfers van 2022 is niet duidelijk hoeveel verzoeken door psychiaters in behandeling zijn genomen.

Het ministerie van volksgezondheid wil dat psychiaters meer verzoeken voor hun rekening nemen. Het steunt daarom het landelijke Netwerk Persisterende Doodswens en Euthanasieverzoek op Psychische grondslag, een initiatief van ggz-instellingen. Het netwerk, dat vorige maand is opgericht, verzorgt onder meer workshops over praktische problemen, procedures en richtlijnen, en geeft landelijke bekendheid aan lokale ‘best practices’.

Sinds 2019 behandelen psychiaters steeds meer euthanasieverzoeken. Het probleem is alleszins oplosbaar, zegt Van Veen. “Al bleek eerder uit een inventarisatie dat grofweg de helft van de 3500 psychiaters in Nederland euthanasie naast zich neerlegt om principiële redenen. Dat moet je respecteren, je kunt artsen niet dwingen om mensen te helpen met sterven. Maar stel dat per jaar, ruim geschat, 300 patiënten met psychisch lijden in aanmerking komen voor euthanasie, dan zouden de resterende 1750 psychiaters eens in de vijf jaar een verzoek moeten afhandelen. Dan zijn de wachtlijsten bij Expertisecentrum Euthanasie verdwenen.”

