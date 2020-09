Proeven met sneltests worden ook in Nederland al volop gedaan

De sneltests komen, meldde minister Hugo de Jonge van volksgezondheid vorige week aan de Tweede Kamer. In Nederland lopen verschillende proeven met testmethoden die sneller, goedkoper en gemakkelijker zijn dan de standaardsneltest van de GGD. In november kunnen de eerste antigeentests worden ingezet, verwacht De Jonge. Het gaat dan waarschijnlijk om één of meer antigeentests van grote farmaceutische concerns.

Daarnaast kunnen eind dit jaar kunnen mogelijk twee andere methoden, van Nederlandse makelij, worden ingezet. De nieuwe testmethoden kunnen zomaar de redding zijn van de overbelaste teststraten en analyselabs. Een overzicht.

1. Antigeentest

Op dit moment de bekendste sneltest. Bedrijven zoals het Amerikaanse Abbott en het Zwitserse Roche hebben een eigen variant op de markt gebracht. Het RIVM onderzoekt de betrouwbaarheid van vijf van deze tests. De Jonge heeft er, gezien de ervaringen in andere landen, hoge verwachtingen van. Hij staat klaar om, zodra het RIVM meer weet, een flinke lading tests in te kopen.

De antigeentests zijn waarschijnlijk minder betrouwbaar dande PCR-test, die de GGD’s nu gebruiken. Maar dat hoeft ook niet, als je ze inzet als eerste screening. Als de antigeentest positief is, volgt daarna alsnog een PCR-test om meer zekerheid te geven. Zo heb je veel minder PCR-tests nodig.

Sommige antigeentests werken hetzelfde als de PCR-test, met een wattenstaafje in keel en neus, maar er zijn ook varianten waarbij een druppel speeksel op een papiertje volstaat.

2. Ademtest

Even blazen in een buisje, met een knijper op je neus: dat is in elk geval aangenamer dan dat beruchte stokje achter in je keel. En je krijg meteen de uitslag: er is geen laboratoriumanalyse nodig. De ademtest is een innovatieve testmethode waarvan De Jonge veel verwacht en waarin hij ook geld heeft gestoken.

Het Nederlandse bedrijf Breathomix ontwikkelt zo’n ademtest. De afgelopen tijd is die in samenwerking met onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum, de GGD’s en het ministerie van volksgezondheid getest in het ziekenhuis en de teststraat, vertelde Rianne de Vries van Breathomix in de Volkskrant. Hoe goed de ‘eNose’ (elektronische neus) Covid-19 in de adem ruikt, moet de komende dagen blijken, als de uitkomsten naar buiten komen.

3. Lamp-test

De Lamp-test is een versimpelde versie van de test die nu in de teststraten gebruikt wordt. Er wordt ook wel gesproken over een isotherme PCR-test, wat betekent dat de temperatuur tijdens het analyseproces constant blijft. Dat is anders dan bij de normale PCR-test, waarbij een nauw omschreven opeenvolging van temperaturen nodig is. Dat is een ingewikkeld proces.

De Lamp-methode werkt ook met een wattenstaafje in keel en neus, maar de analyse kan snel. Onderzoeksbureau TNO, dat een eigen Lamp-test ontwikkelde, houdt het op ‘binnen een uur’. Een ander voordeel: de test kan volledig worden uitgevoerd met materialen die in Nederland geproduceerd zijn, onder andere door chemieconcern DSM. Er zijn ook minder reagentia (testgrondstoffen) nodig. De test is volgens TNO daardoor de helft goedkoper.

TNO onderzoekt op dit moment de betrouwbaarheid van de test door hem in te zetten naast de normale test in de teststraat van de GGD in de Amsterdamse RAI.

