PostNL wil ook de zorg gaan bezorgen

PostNL wil de schakel tussen arts en patiënt worden. Omgeschoolde bezorgers kunnen dan medicijnen brengen en medische apparatuur aansluiten.

PostNL wil komende jaren de totale logistiek van de zorg overnemen. Vanwege de bezuinigingen en personeelstekorten in die sector zullen steeds meer patiënten noodgedwongen thuis worden behandeld. Zelfbewuste consumenten wensen zelf meer regie en technische innovaties maken die ook mogelijk.

PostNL wil met de bezorging van medicijnen, tests en medische apparatuur de logistieke schakel tussen de arts en de patiënt worden, maakt het bedrijf vandaag in Trouw bekend. De overbelaste zorgsector kan zich dan weer op haar kerntaak richten. De zorg is nu vaak georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis en de apotheek. In de komende jaren moet de patiënt het middelpunt worden en levert PostNL alles wat hij of zij thuis nodig heeft.

De apotheek oude stijl verdwijnt

In de visie van PostNL houdt de apotheek oude stijl op te bestaan. Nu stuurt de huisarts het recept naar de apotheek en daarna mag de patiënt in de rij gaan staan. In de toekomst worden recepten naar een centraal adres gemaild en de patiënt kan aangeven wanneer hij de middelen thuis wenst te ontvangen. De apotheker beperkt zich in dit proces tot zijn kerntaak: hij geeft persoonlijk advies over medicijngebruik, maar dan niet meer aan de drukke balie.

Volgens Huub Zijlstra, manager van de sector Health die PostNL hiervoor heeft opgericht, heeft de zorgsector op dit moment te veel oneigenlijke taken. De kern bestaat uit medische zorg, maar hoogopgeleid personeel houdt zich nu ook bezig met dienstverlening – bloed afnemen, medicatie toedienen – en logistiek, zoals met het aanbieden en installeren van medische hulpmiddelen. Je kunt je afvragen of taken die de relatief dure verzorger nu uitvoert, niet beter bij de bezorger passen, aldus Zijlstra. Dat zou een enorme besparing kunnen opleveren.

Hoewel gespecialiseerde bezorgers van PostNL ook bij patiënten thuis zullen komen om verbandmiddelen op de juiste plek te leggen of apparatuur te installeren, is het volgens Zijlstra nadrukkelijk niet de bedoeling dat zij zorgtaken uitvoeren of toezicht gaan houden, zoals minister ­Hugo de Jonge (volksgezondheid) met enige regelmaat suggereert. “De kerntaak van PostNL ligt bij de logistiek, en die kan naar service worden uitgebreid zolang die diensten daarmee te maken hebben”, aldus Zijlstra. “Wij kunnen een medisch hulpmiddel bezorgen, en dat ook op het juiste ­moment installeren. Maar wij gaan ons niet met het medische proces ­bemoeien.”

Veel medische handelingen zelf verrichten

In de visie van PostNL kunnen consumenten over tien tot twintig jaar dankzij allerlei technische ontwikkelingen veel medische handelingen zelf verrichten. Bloed afnemen kan dan op grotere schaal met een prikje thuis, waarna het bloedmonster op de post kan, net zoals nu gebeurt met ontlasting voor het darmkankeronderzoek.

Patiënten hoeven dan ook niet meer altijd voor een consult naar de specialist in het ziekenhuis, maar kunnen hem via een beeldverbinding vanuit hun eigen huis raadplegen. Die apparatuur – monitoren, beeldbelverbindingen – kan volgens Zijlstra door PostNL worden bezorgd en geïnstalleerd. Hetzelfde geldt voor een medicijndispenser, een sensor voor valpreventie of ecg-apparatuur om de activiteit van het hart meten.

Voor deze nieuwe dienst van PostNL zijn wel nieuwe bezorgers nodig. Die worden opgeleid in de medische apparatuur, die zij moeten installeren en krijgen extra training in klantvriendelijkheid en servicegerichtheid. Is voor deze nieuwe PostNL-medewerker de term bezorger nog passend? Zijlstra: “Er zit in ieder geval ‘zorg’ in.”

PostNL is overigens al beperkt ­actief in de medische sector. Het bedrijf verzorgt de distributie van monsters voor bevolkingsonderzoeken, en bezorgt medische hulpmiddelen als stoma’s en incontinentieluiers. Het is marktleider als het gaat om de aanvoer van medicijnen voor ziekenhuizen.

