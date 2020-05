Personeel Brabantse ziekenhuizen ‘kan een tweede golf op korte termijn niet aan’

Hans Kuijsten, medisch manager Intensive Care in het ETZ Tilburg

“Op 27 februari hadden wij de eerste besmetting. We zijn toen gaan rennen en eigenlijk rennen we nog steeds. Zeker de eerste weken waren heel heftig. Het was zeven dagen per week, 16 uur per dag werken, werken, werken. Pas de laatste twee weekenden ben ik bij momenten niet met het ziekenhuis bezig geweest. Tussendoor ben ik wel drie weken uitgevallen. Waarschijnlijk met corona. Ik had alle verschijnselen, maar ben niet getest.

Deze week is de eerste dat we niet alle verloven hebben ingetrokken. We hebben op ons tandvlees naar de huidige situatie toegewerkt, dat betekent dat personeel moe is. Lichamelijk, maar ook psychisch. De mensen zijn toe aan een beetje vrije tijd, dat geldt overigens ook voor mij. Net als anderen, heb ik mezelf en mijn gezin verwaarloosd. Het is vaak voorgekomen dat ik thuiskwam toen de kinderen al op bed lagen.

De meeste overuren zijn hier uitbetaald, dat betekent dat er niet heel veel uren openstaan. Wel hebben veel medewerkers hun meivakantie moeten opgeven, dus die dagen stapelen zich op. Die vrije tijd proberen we de komende tijd wel te geven, we gunnen dat iedereen. Maar dan moet er natuurlijk geen tweede golf komen. Zonder uitzicht op vakantie kunnen we niet nogmaals zo diep gaan. Of ik daar bang voor ben? Ik ben niet bang, maar zou wel graag weten of er nog iets op ons afkomt.”