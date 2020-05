Patiënten mijden zorg, ook bij ernstige klachten

Terwijl ziekenhuizen de gewone zorg langzaam opstarten, mijdt nog altijd een flinke groep patiënten de zorg. Ze bellen niet met hun huisarts of 112, ook al hebben ze klachten die kunnen wijzen op iets ernstigs. Volgens de Federatie Medisch Specialisten zijn patiënten bang in het ziekenhuis het nieuwe coronavirus op te lopen, of om de zorg onnodig te belasten.

De specialisten vrezen dat de schade voor de gezondheid groot is. Het was voor hen reden om deze week met een voorlichtingsvideo te komen. De boodschap: de zorg is veilig, bel gerust uw arts. Mogelijke covid-19-patiënten worden gescheiden opgevangen. De kans op besmetting in het ziekenhuis is klein, zo benadrukt de federatie.

In zeker één geval is een patiënt overleden aan een hartaanval, nadat hij 112 niet durfde te bellen uit angst voor coronabesmetting, weet Anke Vervoord, directeur van de Harteraad, een organisatie voor hartpatiënten. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie ligt het aantal patiënten dat zich met acute hartklachten bij een arts meldt 25 procent lager dan normaal. Begin april was dat zelfs 50 procent. Vanwege die percentages noemt Vervoord het ‘aannemelijk’ dat er meer dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

Even aankijken

Het beeld is in de hele zorg hetzelfde. Er melden zich minder mensen met oogklachten, ook met een acute klacht, zoals een loslatend netvlies. Er zijn minder patiënten met een hersenbloeding, -infarct of een tia, zeggen neurologen. Ook woordvoerder Marjolein van Kalles van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie verbaast zich daarover. “Blijkbaar denken mensen bij verlammingsverschijnselen: ik kijk het wel even aan.” Bij een tia kunnen de klachten voorbijgaan. Maar ook dan is een bezoek aan een arts nodig: misschien is medicatie nodig, om in de toekomst erger te voorkomen.

Het aantal kankerdiagnoses ligt al weken 25 procent lager dan normaal, zo werd maandag bekend. Deels doordat het bevolkingsonderzoek naar kanker sinds half maart stilligt. Omdat het hier gaat om hele vroege opsporing, lijkt de schade beperkt. Maar het aantal diagnoses is ook lager omdat mensen zich minder vaak melden als ze zich niet lekker voelen of iets ontdekken aan hun lichaam. Dat kan zorgen voor slechtere prognoses, waarschuwt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.

Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging, maakt zich vooral zorgen over klachten die minder acuut lijken dan pijn op de borst. “Iemand kan denken: ik heb een ontsteking aan mijn been, ik wacht wel even. En dan blijkt het later trombose.”

Peeters vreest vooral voor het lot van ouderen. Zij worden vaker ziek, en zijn waarschijnlijk ook het meest bang voor Covid-19.

Ingewikkelde boodschap

De boodschap van artsen is ingewikkeld. Nee, nog lang niet iedereen kan terecht in het ziekenhuis. De coronazorg slokt nog steeds capaciteit op. Maar volgens de Federatie van Medisch Specialisten moeten patiënten zich wel melden, zodat een arts kan inschatten hoe ernstig hun situatie is en hen de juiste plek in de rij kan geven.

De huisartsen, poortwachters van de zorg, gaven tot dusver een andere boodschap af: “Als u het kunt uitstellen, stel het dan uit”, zo zegt woordvoerder Jako Burgers van het Nederlands Huisartsen Genootschap. “Dat hebben mensen heel goed opgevolgd”, constateert Burgers. “Praktijken passen dat advies nu langzaam aan, en pakken de reguliere zorg weer op.”

Was die boodschap wel verstandig, nu blijkt dat mensen de zorg mijden? De huisartsen konden niet anders, volgens Burgers. “We moesten de handen vrijhouden voor zorg aan coronapatiënten en urgente zorg. Patiënten konden altijd bellen, noodzakelijke zorg is altijd doorgegaan.”

De daling van het aantal patiënten met acute hartklachten kan hij niet verklaren. “De vraag is of er ook meer mensen zijn doodgegaan. Dat weten we niet. Misschien zijn we wel anders gaan leven, met minder stress.”

