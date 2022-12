Patiënten met ernstig letsel komen nog te vaak in het verkeerde ziekenhuis

Wie zwaargewond raakt, bijvoorbeeld door een auto-ongeval of een val van een ladder, komt nog te vaak in het verkeerde ziekenhuis terecht. Patiënten met meerdere ernstige verwondingen, zoals hersenletsel, orgaanschade en botbreuken, zijn het beste af in één van de elf gespecialiseerde traumacentra. Toch belandt bijna een derde in een regionaal ziekenhuis. Dat verkleint mogelijk hun overlevingskans.

Het gaat om de categorie met de ernstigste verwondingen. Dat zijn zo’n 4800 patiënten per jaar, slechts een fractie van de 1,7 miljoen patiënten die op een spoedeisende hulp worden behandeld. Eigenlijk moeten negen van de tien patiënten met zulk ernstig letsel geholpen worden in een traumacentrum, zoals de UMC’s van Groningen en Utrecht en het Isala in Zwolle.

Minister Kuipers van volksgezondheid wil meer werk maken van dat streven. Uiterlijk in maart moeten de ziekenhuizen in alle regio’s een plan hebben om eraan te voldoen. Vanaf 2024 wil Kuipers optreden tegen regio’s die de norm niet halen.

Al vijf jaar zit er geen vooruitgang in

De afgelopen jaren is er weinig vooruitgang geboekt, blijkt uit cijfers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Al vijf jaar lang worden slechts zeven op de tien ernstig gewonden naar een traumacentrum gebracht. Vorig jaar waren dat er zelfs iets minder. Vooral Noord-Nederland, Brabant en Noord-Holland/Flevoland blijven achter.

Hoe vaker een ziekenhuis bepaalde complexe zorg verleent, hoe bedrevener het daarin wordt. Dat heeft niet alleen te maken met de kundigheid van artsen en ander personeel, maar ook met de beschikbare voorzieningen. Zo blijkt dat in de traumacentra in 68 procent van de gevallen een traumateam met verschillende medisch specialisten klaarstond om een patiënt op te vangen. In regionale ziekenhuizen was dat maar in 12 procent van de gevallen zo. Ook konden de traumacentra sneller een CT-scan maken als dat nodig was.

Overlevingskans in Nederland moet beter

“Als bepaalde zorg vaker wordt verleend, neemt de overlevingskans toe”, zegt Mark Kramer, arts en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “In Nederland overlijdt 10 procent van de meest zwaargewonde kinderen. In Amerika, waar traumazorg meer geconcentreerd is, is dat 3 procent. We kunnen dus echt wel wat verbeteren.”

Dat kan onder meer door een betere inschatting ter plaatse, als een zwaargewonde patiënt wordt opgehaald, zegt Kramer. Vaker dan nu gebeurt zou deze triage gedaan moeten worden door een medisch mobiel team, dat bestaat uit een arts en verpleegkundige die meer ervaring hebben met ernstig letsel dan regulier ambulancepersoneel.

‘30 kilometer rijden wordt snel te ver gevonden’

“Ambulanceverpleegkundigen werken op de toppen van hun kunnen”, zegt traumachirurg Loek Leenen van het UMC Utrecht. “Maar zij maken heel zelden zulk ernstig letsel mee. Dat maakt het voor hen soms lastig om vast te stellen of iemand naar een traumacentrum moet. Ook de afstand speelt een rol: 30 kilometer rijden wordt al snel te ver gevonden als iemand onder je handen ligt dood te gaan.”

Toch is dat volgens Leenen geen argument, omdat traumacentra de patiënt sneller en beter kunnen behandelen en daarmee meer tijd winnen dan dat er door de langere rit verloren gaat. Ook vindt Leenen dat er vaker traumahelikopters moeten worden gebruikt voor het vervoer naar een traumacentrum, in plaats van ambulances.

Mark Kramer van het Landelijk Netwerk Acute Zorg vindt het een goede zaak dat minister Kuipers de norm voor het behandelen van traumapatiënten wil gaan handhaven. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zou boetes kunnen opleggen of regionale ziekenhuizen kunnen verbieden nog langer zwaargewonde patiënten op te nemen.

