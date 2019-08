Overheid wist van financiële misstanden bij thuiszorgorganisatie Privazorg - maar deed niets

De misstanden bij thuiszorgorganisatie Privazorg hadden voorkomen kunnen worden. De Belastingdienst schreef al in 2007 in een geheime notitie dat de bestuurders van de thuiszorgorganisatie zorggeld gebruikten om zichzelf extra te belonen. Ze gaf die informatie echter niet door aan de IGZ, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toen heette. De IGJ zelf kreeg in 2015 ook een melding van een klokkenluider over schimmige constructies. Voor zover bekend is daar niets mee gedaan.

Anderhalve maand geleden kwam het thuiszorgbedrijf in het nieuws toen onder meer bleek dat de leiding boven de wettelijke norm verdiende en bestuurders 12 miljoen euro aan het toezicht wilden onttrekken. Ook was via een omstreden manier 6 miljoen euro overgemaakt naar de twee aandeelhouders om hun aandelen over te nemen.

Bestuurders ontvingen 14 miljoen euro

Uit een berekening van Trouw en Follow The Money blijkt dat die aandeelhouders, Bertien Vries en Rob Verzijl, goed hebben verdiend aan Privazorg. In negen boekjaren incasseerden zij ruim 8 miljoen euro, exclusief de 6 miljoen voor de aandelen.

Vries laat via haar advocaat weten dat zij zich vooral op de zorg heeft geconcentreerd. Alle boekhoudkundige, fiscale en andere juridische zaken waren uitbesteed aan de adviseurs van Grant Thornton. “Grant Thornton heeft cliënte altijd verzekerd dat het zich uiteraard hield aan de bestaande wet- en regelgeving”, schrijft de advocaat. Grant Thornton zelf mailt dat het vanwege het beroepsgeheim niets kan vertellen over de kwestie.

Uit eerdere documenten die Trouw in handen kreeg bleek al dat Grant Thornton een grote rol speelde in de financiële constructies van Privazorg. De boekhouder adviseerde bijvoorbeeld hoe Privazorg kon voorkomen dat het een geconsolideerde jaarrekening moest publiceren. Bij een geconsolideerde jaarrekening zijn de geldstromen van het hele bedrijf in kaart gebracht. Privazorg wilde dat niet. Er was wel een geconsolideerde jaarrekening, maar die was alleen bestemd voor intern gebruik. De IGJ wist daar niets vanaf.

Vennootschappen, stichtingen en trustkantoren

De inspectie publiceerde vorige maand een kritisch rapport over Privazorg. Zo was onder meer de governance code in de zorg geschonden en was er sprake van de (schijn) van belangenverstrengeling bij de raad van commissarissen. De thuiszorgorganisatie werd onder verscherpt toezicht geplaatst. De Ondernemingskamer had even daarvoor drie nieuwe bestuurders aangesteld. De rechter zei dat er ‘gegronde redenen waren voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken’.

Nader onderzoek van Trouw en Follow The Money laat zien dat de structuur van Privazorg nog complexer en minder transparant is dan gedacht. Er zijn zoveel vennootschappen en stichtingen die worden opgericht, fuseren en weer worden opgeheven, dat van miljoenen euro’s het spoor niet meer te volgen is. Zo ontbreekt van 5,8 miljoen euro elk spoor. Dat bedrag zat in een stichting die was ondergebracht in een trustkantoor. De voorzitter van de stichting was iemand van huisaccountant Grant Thornton.

Faillissement dreigt voor Privazorg

Intussen blijkt dat Privazorg op omvallen staat. Het thuiszorgbedrijf met ongeveer tweeduizend cliënten is voor een groot deel afhankelijk van geld van de zorgkantoren. Zorgkantoor CZ, de grootste financier, heeft dit jaar geen nieuw contract gesloten met de thuiszorgorganisatie. De andere drie grote zorgkantoren, Zilveren Kruis, VGZ en Menzis, dreigen daar de komende jaren ook mee te stoppen. Dat heeft niet direct te maken met de misstanden in Amersfoort. Privazorg werkt met steunpunten over het hele land. Die sturen op hun beurt weer teams van zzp’ers aan. De zorgkantoren willen dat Privazorg twee derde van de medewerkers in dienst neemt. Dat kost de organisatie veel geld, terwijl het na het afhaken van CZ zorgkantoor al verlies draait.

Lees ook:

Bij Privazorg had al veel eerder ingegrepen kunnen worden

Bij Privazorg is meer mis dan in juni naar buiten kwam. De miljoenen euro’s die ze aan het zicht wilden onttrekken, passen in een patroon van jarenlang geschuif met geld. Hoe de top van een thuiszorgbedrijf met behulp van de accountant creatief gebruikmaakte van de regels. Maar ook: hoe toezichthouders ernaar keken en niets deden.

Miljoenen weggesluisd uit thuiszorgorganisatie Privazorg

Met een schimmige financiële constructie heeft thuiszorgorganisatie Privazorg de randen van de wet opgezocht. Het bedrijf dreigt nu ten onder te gaan.