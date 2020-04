Ouderenspecialisten: Het is te vroeg voor bezoek in verpleeghuizen

Sinds afgelopen vrijdag overleden 218 bewoners van verpleeghuizen aan het nieuwe coronavirus, meldt Verenso.

Minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) zei begin deze week dat hij vanaf 11 mei bij wijze van proef weer bezoekers wil toelaten in een klein aantal verpleeghuizen waar geen besmettingen zijn. Verenso is ‘verrast door het benoemen van deze specifieke datum’ en waarschuwt dat infectiepreventie ‘zeer complex’ is.

Volgens cijfers uit patiëntenregistraties die Verenso verzamelt, zijn inmiddels 1403 verpleeghuispatiënten overleden die aan het coronavirus leden, of van wie de behandelend arts dat vermoedde. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek leken er eind vorige week juist op te wijzen dat de sterfte in verpleeghuizen afneemt.

De vereniging ziet wel een lichtpuntje in het aantal nieuwe besmettingen: die lijken minder snel te stijgen dan in april. In totaal zijn tot nu toe 7.899 patiënten geregistreerd met (mogelijk) Covid-19 in verpleeghuizen, aldus Verenso. Dit is een toename van 730 patiënten ten opzichte van afgelopen vrijdag.

‘Concreet, goed doordacht en gedragen plan’

Waar het CBS sterftecijfers vanuit de hele bevolking verzamelt, kijkt Verenso naar gegevens uit drie interne registratiesystemen van verpleeghuizen. Daarmee dekt de vereniging ‘het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg.’ Compleet zijn de cijfers niet, want de registratie vindt plaats op vrijwillige basis.

Wel geven ze een indicatie, vindt de vereniging. En voor het bezoekregime versoepeld kan worden, moet de toename van het aantal besmettingen verder afvlakken, vindt directeur Nienke Nieuwenhuizen. Er is volgens haar een ‘concreet, goed doordacht en gedragen plan nodig’ voor er weer bezoek mogelijk is.

Het RIVM rapporteerde dinsdag 48 nieuwe sterfgevallen, daarmee loopt het officiële dodental in Nederland op tot 4566. In werkelijkheid is het aantal groter, omdat alleen positief geteste mensen worden meegeteld. Het aantal ziekenhuisopnames is met 88 toegenomen. Deze cijfers kunnen aan de lage kant zijn door verminderde rapportage op Koningsdag, aldus het Rijksinstituut. In totaal zijn sinds de uitbraak van het virus 10.609 mensen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen.

